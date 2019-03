Ceará e Fortaleza já se preparam para as semifinais do Cearense

O Campeonato Cearense entrou na sua etapa decisiva. Depois de uma última rodada da 2ª fase cheia de emoção, sobraram Floresta, Guarany de Sobral, Ceará e Fortaleza, que suou para garantir a sua classificação. Embora tenha terminado a 2ª fase na vice-liderança, com 11 pontos, o Tricolor do Pici não deixou boas impressões na vitória sobre o Floresta, por 2 a 1.

No fim de semana, Ceará e Fortaleza atuaram pela Copa do Nordeste, com o Tricolor assegurando sua classificação para a próxima fase através do empate em 1 a 1 com o Moto Club, no Maranhão. O Ceará também segue firme no torneio, entre os quatro melhores colocados em seu grupo. A equipe alvinegra derrotou o Santa Cruz por 2 a 1.

Após a partida, o técnico Lisca comentou sobre a dúvida na escalação para enfrentar o Floresta, na próxima quarta-feira (27), no Estádio Domingão.

Esse será o primeiro jogo da fase semifinal. Wescley e Ricardo Bueno, hoje considerados reservas no Ceará, se destacaram nas últimas partidas, gerando debate entre os torcedores sobre o espaço que merecem na equipe alvinegra.

Quem será titular?

Enquanto o centroavante titular, Roger, tem três gols em 12 atuações na temporada, Bueno tem seis, o dobro, em 11 participações. "Ele tá pedindo passagem. Quem se escala é o jogador. Vamos analisar bem até quarta-feira qual dos dois vai iniciar", disse o treinador do Vovô.

A expectativa para essa partida é de entrega total contra um Floresta que dominou boa parte do jogo contra o Fortaleza, apresentando um potencial que preocupa o técnico Lisca.

"Se nós entrarmos como entramos aqui (contra o Santa Cruz), vamos nos complicar. É um time assertivo nas transições. Boas variações táticas", analisa Lisca, já projetando a partida contra o Verdão da Vila. Durante o Estadual, foram duas vitórias do Vovô sobre o time alviverde.

Rodízio

No outro lado, o Fortaleza vai para Sobral, onde enfrenta novamente o Guarany, adversário que conseguiu um empate na 1ª fase da competição com o Leão. O técnico Rogério Ceni afirma que planeja usar os atletas poupados contra o Moto Club. "Pretendo utilizar a maioria dos jogadores que ficou treinando", avisa. É o caso do volante Paulo Roberto, do meia Dodô e do meia-atacante Éderson.

Ceni reclamou da sequência exaustiva do time, que já mostrou marcas de cansaço nas últimas performances. "Nós vimos que quando o time repete, ele cai de produção, como foi contra o Floresta". Foram somente duas vitórias nos últimos nove jogos, sendo cinco deles em um período de 13 dias.

O técnico também já escolheu seu goleiro para o confronto de quarta-feira: Felipe Alves. O atleta foi contratado no fim do ano passado e participou de 10 jogos pelo Tricolor do Pici neste ano, sofrendo um total de 20 gols.