Ceará e Fortaleza iniciam 2020 com calendário cheio; veja jogos

O início de 2020 promete ser um momento de recondicionamento físico, chegada de reforços e ajustes na forma de atuar dos clubes. Nos casos de Ceará e Fortaleza, no entanto, a abertura da temporada é perpassada por uma maratona que definirá os rumos do decorrer das competições.

Sim, os primeiros meses serão decisivos para os rivais, que devem acelerar as movimentações no mercado para qualificar os respectivos elencos. Com calendários similares, tanto Vovô como Leão disputarão três torneios entre janeiro e fevereiro.

Na distribuição, as equipes se encontram em duas frentes: 2ª fase do Cearense, em que ambas estreiam apenas no dia 29 de janeiro sem os demais rivais definidos, e a fase de grupos da Copa do Nordeste, que reserva o Clássico-Rei para o dia 1º de fevereiro, às 18 horas, na Arena Castelão.

A diferença nas disputas está na abertura dos mata-matas. Enquanto o Alvinegro de Porangabuçu se prepara para enfrentar o Bragantino/PA, fora de casa, pela 1ª fase da Copa do Brasil no dia 12, o Tricolor do Pici encara o Independiente (ARG), em Buenos Aires, na Sul-Americana, dia 13.

Os dois torneios decidem o classificado ainda em fevereiro, com ressalvas para o formato dos chaveamentos. A competição nacional, por exemplo, é realizada em duelo único com mando dos paraenses, porque o Ceará avança em caso de empate. O regulamento enfatiza que o melhor colocado no ranking da CBF tem a vantagem. Todavia, por outro lado, atua fora de seus domínios.

Caso o Vovô avance, tem um novo desafio nos mesmos moldes dia 19 contra o vencedor de Bangu/RJ ou Oeste/SP.

Missão internacional

O cenário do Fortaleza é distinto pois o compromisso é fora do Brasil: o time será o primeiro do Estado a atuar nessas condições em toda a história. Participando do torneio internacional oficial pela 1ª vez nos 101 anos de fundação, o Leão encara o clube argentino fora e faz o duelo de volta dia 27, às 21h30, na Arena Castelão.

O Leão terá uma preparação especial por jogar a Sul Americana pela 1ª vez FOTO: HELENE SANTOS

Como na Libertadores, o gol como visitante tem peso dobrado e pode influenciar no resultado final, que é cabível de disputas de pênalti. Uma classificação fará o time participar de um novo sorteio, que pode incluir mais uma adversário estrangeiro pelo caminho.

Preparação

Os saldos de viagem e minutos em campo são intensos. Se 2019 reservou 71 partidas a cada uma das equipes, o próximo ano tem tudo para ultrapassar a marca de exibições. Isso porque as equipes disputam, pelo menos, cinco eventos até dezembro: Cearense, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Taça Fares Lopes e Série A do Brasileiro. Ainda há a Copa Sul-Americana, exclusividade dos tricolores.

Assim, a preparação começa logo após a virada do ano. Em Porangabuçu, o elenco comandado por Argel Fucks tem reapresentação prevista para o dia 6 de janeiro, com atividade no turno da manhã. Já o time de Rogério Ceni retoma os trabalhos na data seguinte, no Centro de Excelência, construído sob o Estádio Alcides Santos, sede do clube, no Pici.

A expectativa das diretorias é fechar os elencos antes do prazo estabelecido. Pelo lado alvinegro, o presidente do clube, Robinson de Castro, espera anunciar mais seis nomes além do lateral direito Eduardo, ex-Chape, e do zagueiro Tiago Pagnussat, ex-Bahia. A lista contempla um lateral esquerdo, dois volantes, um meia, um centroavante e um atacante de lado.

O montante é o mesmo desejado por Marcelo Paz, mandatário tricolor. Sem anunciar nenhum reforço, o Fortaleza se movimenta para oficializar a renovação do zagueiro Paulão, que defendeu o time via empréstimo e encerrou vínculo com o Internacional, estando livre no mercado.

Contabilizando o defensor como um reforço, o dirigente espera contratar mais dois zagueiros, dois meias e dois atacantes que atuam pelos lados.

Uma distribuição de peças, que se dediquem especificação a determinada competição do calendário não está descartada por nenhuma das diretorias, que priorizarão inicialmente os mata-matas.

A estratégia é motivada pelos 14 jogos previstos para fevereiro. Como o mês terá 29 dias, o Leão entrará em campo a cada três datas devido a nove compromissos. O trajeto do Ceará é simbolicamente menos desgastante, com uma exibição a cada 3,6 dias. O cálculo inclui o time classificado na 2ª fase da Copa do Brasil.