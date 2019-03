Ceará e Fortaleza buscam superar sequência econômica de vitórias

Após o novo empate no segundo Clássico-Rei de 2019, Ceará e Fortaleza chegaram a uma situação comum. Alternando-se entre torneios nacionais e regionais, as equipes venceram apenas um dos últimos sete jogos. Os motivos para a escassez de triunfos passam, principalmente, pela falta de capricho no momento da finalização, pela pouca objetividade nas partidas e pela maratona física com jogos em sequência. Os fatores são evidenciados também pelo resultado mais frequente obtido por alvinegros e tricolores: empate. O Fortaleza perdeu para o Atlético/CE na terceira rodada do Cearense por 3 a 1, empatou com o Ferroviário em 0 a 0 depois, perdeu para o Horizonte por 1 a 0 na quinta rodada e empatou com o Ceará na sétima rodada do Estadual sem gols. Pelo Nordestão, empatou com o Bahia por 2 a 2 na terceira rodada, venceu o Confiança por 4 a 0 na quarta rodada e empatou com o Vovô em 1 a 1 na quinta rodada.

É o líder do Grupo A da Copa do Nordeste, com nove pontos - o mesmo que o Santa Cruz -, mas com maior saldo de gols. Por outro lado, tem uma "decisão" com o Floresta amanhã, na Arena Castelão, às 21h30, na última rodada da segunda fase do Campeonato Cearense.

"Se juntar os dois clássicos, se juntar o que perdemos de gol na frente do gol, não sei se num ano vai ter tanta oportunidade", comentou Rogério Ceni. "É um jogo (contra o Floresta) que determina o futuro no Cearense. Em alguns jogos tivemos superioridade, mas não tivemos o resultado contra Ferroviário e Horizonte. Vamos agora ver as alterações. Dentro das possibilidades, vamos montar um time que tenha as características a jogar contra o Floresta. Não podemos ficar fora das semifinais", completa Ceni.

O único desfalque certo do Fortaleza é o volante Felipe. Araruna e Derley são os favoritos para assumir a vaga. Derley está fora do próximo duelo pela Copa do Nordeste, já que foi expulso. Araruna já estreou pelo Fortaleza no último Clássico-Rei e ganhou elogio de Ceni.

Situação melhor

O Vovô é o único classificado na 2ª fase do Estadual e soma apenas duas derrotas na temporada. No entanto, também venceu um jogo nos últimos sete. O triunfo alvinegro mais recente ocorreu no dia 3 deste mês, contra o Sergipe, fora de casa. Antes, o técnico Lisca usou o time principal e empatou com o Barbalha (1x1) e o Foz do Iguaçu (0x0), placar que levou o time para os pênaltis na Copa do Brasil. Na sequência, a equipe empatou com o Atlético Cearense (1x1) e ainda saiu com a derrota, por 3 a 1, para o Corinthians, na Arena Castelão.

Mesmo ausente do plantel titular nos últimos jogos, o meia Chico ainda é o artilheiro da equipe, com cinco gols marcados. O jogador vai ganhar espaço no Vovô amanhã, quando o time encara o clássico contra o Ferroviário, às 21h30, no Estádio Presidente Vargas (PV), pela rodada final da segunda fase do Cearense. Com o time já classificado para o mata-mata, Lisca revelou que vai poupar atletas. "Não dá para lamentar (o empate). Temos um jogo importantíssimo contra o Ferroviário. Já estamos classificados, mas queremos garantir a primeira colocação, que te dá uma série de vantagens. Vamos dar uma revezada, porque já garantimos nossa vaga", comentou o técnico.

Para a sequência da temporada, a equipe vai contar com os retornos do meia-atacante Juninho Quixadá e do zagueiro Tiago Alves, ambos lesionados na Série A do Campeonato Brasileiro do ano passado. Diante do Ferrão, os jogadores devem fazer a estreia na temporada, assim como o centroavante Romário Rodrigues, que surge como alternativa a Roger e Ricardo Bueno.

Disputado em duas ocasiões, o Clássico-Rei ainda não teve um vencedor na temporada e estampou a ineficiência de Ceará e Fortaleza no momento do arremate final