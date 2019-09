Ceará e Eusébio voltam a se encontrar na decisão do Cearense

Hoje, começa a decisão do Campeonato Cearense de Futsal. Serão realizados os primeiros 40 minutos do confronto que vai definir quem levanta a taça estadual. Ceará, campeão do primeiro turno, carimbou a vaga em julho. Eusébio, campeão do segundo turno, garantiu o lugar na semana passada, eliminando o tetracampeão Horizonte. A TV Diário vai transmitir as duas finais ao vivo, a partir das 16h50. A primeiro partida vai ser realizada no Ginásio do Vozão, na capital cearense.

Ceará e Eusébio vão se enfrentar pela quinta vez no Cearense. São duas vitórias pelo lado alvinegro, uma vitória para o Eusébio e apenas um empate.

Além disso, as equipes contam em seu elenco com os goleadores da competição. Dudu, do Ceará, lidera a artilharia com 12 gols marcados. Parma, do Eusébio, vem logo atrás com 10 gols marcados.

Panorama

Apesar de não ter o artilheiro em seu elenco, o Eusébio tem o ataque mais positivo da competição. Com 69 gols marcados durante todo o Estadual, a equipe da Região Metropolitana tem uma média de três gols por partida.

Jogando em casa, o Vovô tem conseguido bons resultados. No primeiro turno, nenhuma derrota em casa. Já na segunda metade do campeonato, uma derrota para o BNB no tempo normal, mas na prorrogação o Alvinegro venceu. O Vovô só teve um revés no seu ginásio na semifinal do segundo turno, quando chegou a vencer o Horizonte, mas acabou eliminado na prorrogação.O primeiro jogo vai ser realizado no Ginásio do Vozão, com torcida única. Assim também vai ser no próximo sábado, no Ginásio Joaquim Gregório, no Eusébio, onde vai ser encerrado o Campeonato Cearense de Futsal.