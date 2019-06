Ceará e Eusébio duelam no 1º jogo da final do Estadual do Futsal

É hoje que os amantes do futsal podem comemorar. A TV Diário transmite, ao vivo, direto do Ginásio do Vozão, o primeiro jogo da final do 1° turno do Campeonato Cearense de Futsal, a partir das 17 horas, com narração de Ricardo Mota, comentários de Vinicius Aguiar e reportagens de Denise Santiago. Quem for o campeão após os dois jogos garante vaga na decisão em setembro.

Fizeram por merecer. Podemos dizer isso das duas atuais equipes que estão nesta primeira decisão do Cearense de Futsal de 2019. De um lado, um time que não participava dessa competição há 13 anos e, além de vencer adversários fortes, como o Horizonte, venceu as desconfianças. Com um time totalmente novo, mas com nomes de peso no elenco, o Ceará fez uma primeira fase mediana, classificando-se em quarto lugar no Grupo B. Mas, no mata-mata, eliminou logo de cara o multi-campeão Horizonte, que ainda corre atrás do pentacampeonato cearense.

A equipe do Fernando Cabral conta com o seu fator casa. A expectativa é de que o Ginásio do Vozão esteja lotado para apoiar o Alvinegro a levar vantagem no 1º confronto.

Do outro lado, o Eusébio é o dono do melhor ataque da competição. Ao todo, foram 33 gols em oito jogos. Não é à toa que a equipe tem a melhor campanha da competição e ainda não perdeu nenhuma vez neste ano. Com jogadores experientes, como Júnior Piu-Piu, de 41 anos, o time da Região Metropolitana aposta na experiência do elenco para tirar alguma vantagem nesta primeira partida diante do Ceará.

O campeão só vai ser possível saber no próximo sábado (6), mas o que tem para hoje é, com certeza, um confronto muito disputado.