Ceará divulga lista de convocados para a Copa São Paulo de Futebol Jr 2020

O Ceará divulgou, no fim da tarde desta segunda-feira (30), a lista com 19 atletas convocados para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2020. O Vovô fará suas estreia na próxima sexta-feira (4), às 11h, diante do Canaã - BA, no estádio Comendador Souza.

Buscando fazer uma campanha melhor que a do ano passado, quando sequer passou da fase se grupos na Copinha, como é conhecida a competição de juniores das equipes de futebol, o Vovô relacionou 29 atletas para a disputa. A delegação viaja às 17h30 do dia 1 rumo à São Paulo, local do torneio.

Entre os jovens, está Mateus Farias. O lateral-esquerdo de 19 anos foi visto como um possível substituto de João Lucas na Série A do Brasileirão, já treina entre o elenco principal e já recebeu elogios de Argel Fucks, treinador da equipe "de cima" do Ceará.

A estreia do Ceará na Copinha está marcada para às 11h da próxima sexta (4), quando encara o Canaã, da Bahia, no estádo Comendador Souza, na Zona Oeste de São Paulo.

Veja abaixo a lista completa:

Atletas

1 André Luiz Ribeiro da Silva

2 Antônio Cleilton da Silva Apresentação

3 Antônio Robert Souza de Araujo

4 Átila Guilherme Sales Freire

5 Breno de Andrade Vieira

6 Cledison Pereira Sombra

7 Francisco Douglas da Silva Almeida

8 Humberto Rodrigues das Neves Neto

9 João Vitor Santos Moreira

10 Lucas de Souza Viana Lima

11 Luiz David da Conceição Martins

12 Luiz Eduardo Peixoto de Oliveria

13 Marco Antônio de Freitas Batistussi

14 Mateus Cavalcante Farias

15 Mateus Eduardo Alves da Silva

16 Pablo Darnley da Silva Costa

17 Pedro Igor de Sousa Carneiro Martins

18 Rubens Abreu Ferreira

19 Vitor João Batista Santos

Comissão técnica

20 Yago Chaves Mariano

21 Fabio Kettermann Caponi

22 Lawrence Borba

23 Rainier de Sousa Alves

24 Pedro Henrique Peres N. Lopes

25 Jonatha Mateus Furtado Ferreira

26 André Maranhão Praciano

27 Francisco de Assis de Amorim Alves

28 Alison Henry Martins da Silva

29 Armando Severo Desessards