Ceará busca vitória contra o Atlético para se garantir nas semifinais

O Ceará pode conquistar hoje com antecipação uma vaga nas semifinais do Campeonato Cearense. Para isso, o Alvinegro precisa vencer o Atlético/CE, às 20 horas, na Arena Castelão, em jogo da 5ª rodada da 2ª fase, para se garantir matematicamente com duas rodadas de antecedência.

Líder com 10 pontos, se chegar a 13, o Vozão não poderia mais ser alcançado por pelo menos cinco times neste octogonal, portanto, garantindo pelo menos já a 4ª colocação.

O Vovô quer assegurar a vaga antecipada para não depender dos dois clássicos nas duas rodadas finais contra o Fortaleza no dia 10, e o Ferroviário no dia 20, buscando nestas partidas confirmar a liderança na 2ª fase.

Mas contra o Atlético/CE, time que abre o G-4 com sete pontos, o Alvinegro não terá força máxima. Isso porque, além de ter atuado por duas vezes seguidas com seu time titular - ante o Foz do Iguaçu e contra o Sergipe - o Vovô terá mais dois grandes jogos na sequência, com o Clássico-Rei no domingo (10), e na quarta-feira (13), o Corinthians pela 3ª fase da Copa do Brasil.

Assim, o técnico Lisca deve manter a base que empatou com o Barbalha no Domingão, no último dia 24, mas com as possíveis estreias de Thiago Carleto - ele já foi relacionado mas não jogou - e Leandro Carvalho. "Como Leandro não pode jogar na quarta-feira contra o Corinthians, ele vai sim para esse jogo com o Atlético. E está na relação também contra o Fortaleza", adiantou o técnico Lisca.

Objetivo

Pela pesada maratona de jogos, o treinador quer a classificação hoje, mesmo respeitando o Atlético.

"Será um jogo muito difícil. Gosto muito de ver o Atlético jogar, vem surpreendendo como outras equipes menores que embolaram o campeonato. Será outra decisão, pois podemos consolidar nossa classificação, essa é a realidade".

Embora admita que ainda não pensa nos jogos contra Fortaleza e Corinthians, Lisca destaca que garantir a classificação dará mais tranquilidade para estes dois jogos.

"Chegar às semifinais com duas rodadas de antecedência seria muito importante pra gente. Queremos garantir nossa classificação para pensarmos nos dois jogos, contra Fortaleza e Corinthians, para entrarmos fortes".

Disputa

O Atlético busca uma vitória para encaminhar a classificação. A equipe de Luan Carlos já surpreendeu o Fortaleza, vencendo-o por 2 a 1, e espera fazer o mesmo contra o Ceará.

"O jogo é crucial para buscarmos uma vaga na semifinal. O Ceará é um time muito qualificado, mas precisamos acreditar. Temos que nos aproximar do jogo perfeito que fizemos contra o Fortaleza", disse o treinador.

Complementando o dia de futebol local, jogam no Junco, às 21h30, Guarany de Sobral e Barbalha, com as equipes precisando vencer na luta pela classificação. O duelo terá transmissão da TV Diário.