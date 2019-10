Ceará busca solução imediata para saída repentina de Enderson

A história de Enderson Moreira no Ceará chegou ao fim de forma inesperada. O treinador, que assumiu a equipe no início da Série A do Brasileiro, sucumbiu à pressão e se desligou, ontem, mesmo com um treino prestes a começar no CT de Porangabuçu. Ao todo, esteve 161 dias à frente do Alvinegro, somando aproveitamento de 34,8% na competição.

A situação, no entanto, está na contramão do cenário nacional de trocas de comando. Chegando para substituir Lisca, após o Campeonato Cearense, Enderson tinha o aval da diretoria e dos líderes do elenco, como Thiago Galhardo. A expectativa era de manutenção, mesmo com o jejum de oito partidas sem vitória. O vice-presidente do clube, Raimundo Pinheiro, admitiu que a saída foi uma surpresa.

"A avaliação do Enderson é a de um profissional que trabalha sério, fazia um bom trabalho. Infelizmente, os resultados não vieram e isso aumenta a pressão, mas vida que segue. Estamos chateados com a situação. O Enderson é muito correto, seguro do próprio trabalho. É uma pena que está saindo", explicou.

A relação, de fato, estava desgastada mesmo era com a torcida. Diante de uma equipe que marcou apenas três vezes nos últimos oito jogos, as explicações para a falta de efetividade ofensiva já não existiam. A manutenção do esquema tático, 4-2-3-1, o mesmo usado por Lisca, também era alvo de contestações por parte da arquibancada. Situação até rebatida pelo próprio treinador, que ressaltou recusar qualquer mudança na equipe.

E então, a contingência de trocas, que levou quatro técnicos a mudarem ou perderem o emprego em 48 horas, pesou no ambiente. Em campo, o Ceará produziu muito, mas a falta de capricho fez a equipe sempre parecer render abaixo do esperado para um elenco qualificado e que acumula as duas principais transações da história do Estado: Wescley (R$ 4,4 mi) e Leandro Carvalho (R$ 3,6 mi).

O trabalho, todavia, tem méritos e lacunas. Como reforço, o treinador se desliga no mesmo dia em que um novo atacante é anunciado, Willian Popp, ex-Figueirense. Enquanto esteve na equipe, precisou lidar com as lesões de Carleto, Felipe Silva, Juninho Quixadá, Luiz Otávio, dentre tantos outros que demoraram para se recuperar. Como peças, participou apenas das chegadas do goleiro Lucas França, do meia Lima e do atacante Felippe Cardoso, nenhum com grande destaque no time.

No fim, conseguiu extrair o melhor do grupo entre as rodadas 11 e 14, quando emendou vitórias sobre Palmeiras, Fortaleza e Chapecoense, respectivamente, período em que o Ceará ficou em 9ª na tabela. O momento de ascensão, agora distante, foi o presságio para a pior fase do Vovô no Brasileirão, quando perdeu a margem de segurança para a zona de rebaixamento e caiu para a 15ª posição, com 23 pontos, apenas a quatro do Cruzeiro, primeiro do Z-4.

Novo técnico

A expectativa da diretoria do Ceará é anunciar um novo nome para o comando técnico ainda hoje. A velocidade na reposição é motivada pelo tempo de preparo para o jogo contra o Goiás, domingo (6), às 16 horas, na Arena Castelão, pela 23ª rodada do Brasileirão.

A partida, que já era encarada internamente como um ultimato para Enderson, passa a ganhar um caráter ainda mais decisivo, tendo em vista a necessidade de resposta imediata para o torcedor. É justamente essa conjuntura que torna a escolha do técnico substituto tão complexa.

Jair Ventura é um dos cotados para assumir o Ceará VITOR SILVA/SSPRESS/BOTAFOGO

Restando 16 partidas para o encerramento do torneio, o Ceará precisa garantir mais 21 pontos, ou sete vitórias, para atingir a média histórica de 44 na tabela, o que evitaria a chance de descenso. Desta forma, a definição passa por trazer um treinador que tenha experiência na elite nacional, que conheça os jogadores do elenco e que mantenha uma postura mais ofensiva, fazendo frente aos adversários.

Por conta de todo o contexto, Lisca, que está desempregado desde que deixou o próprio Ceará, em março, surge como o favorito ao cargo. O treinador, que é especialista em tirar equipes da parte baixa da tabela, respondeu que aguarda um convite do clube alvinegro. "Sei do rumor que tem sobre o meu nome e fico muito feliz porque tenho um carinho enorme pelo Ceará. Venho acompanhado o time, tem como reverter a situação, já fiz isso com menos, então se tiver algo oficial mesmo, devo sinalizar positivamente. Vou ouvir sim (a proposta) porque a relação com o Ceará, a torcida, é tudo bom", afirmou.

No histórico, o comandante gaúcho conseguiu reverter duas situações em que o Ceará esteve próximo do rebaixamento: 2015 (Série B) e 2018 (Série A). Ambas assumindo a equipe dentro do Z-4 e evitando a queda de divisão.

Já o outro perfil em pauta é o carioca Jair Ventura. Com trabalhos acumulados por Botafogo e Santos, o último time em que trabalhou foi o Corinthians, tendo demissão anunciada no dia 3 de dezembro de 2018 ao deixar o Timão na 13ª posição da elite nacional. O técnico confirmou sondagem e manifestou interesse em defender o time. Guto Ferreira, Thiago Larghi e Vagner Mancini também estão na lista.Contratado para comandar o Ceará na Série A, Enderson não resistiu aos oito jogos sem vitória e deixou a equipe, mesmo sem ter entrado na zona de rebaixamento. O novo técnico deve ser anunciado hoje.