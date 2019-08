Ceará aposta em velocidade pelos lados para vencer o Flamengo

Atual vice-líder do Brasileirão, dono do melhor ataque da competição e embalado por duas vitórias seguidas nas últimas rodadas. Essas são as credenciais do Flamengo para enfrentar o Ceará, em duelo válido pela 16ª rodada da Série A. Quando a bola rolar, amanhã, às 19 horas, na Arena Castelão, os alvinegros sabem que será daqueles jogos que qualquer erro pode ser letal. Por isso, o técnico Enderson Moreira prepara estratégia eficaz, a qual vai explorar a velocidade para aproveitar os pontos vulneráveis do Rubro-Negro.

É certo que o Vovô manterá o modelo de jogo que já está bem estabelecido, no esquema 4-2-3-1. A escalação deverá ser a mesma que enfrentou o São Paulo, no último domingo, inclusive com Luiz Otávio no time titular, já que ele treinou normalmente ontem. O que muda é a postura.

Contra o Flamengo, o caminho será utilizar o "feitiço contra o feiticeiro". Sabendo que o adversário terá uma proposta muito ofensiva, o Ceará deverá jogar com paciência e busca por velocidade para definir os lances.

"Quando eles estiverem expostos, vamos buscar em três, quatro ou cinco toques finalizar a jogada", garantiu o meia Thiago Galhardo. A tentativa será de explorar, sobretudo, as laterais, uma vez que o time carioca tem como um dos pontos fortes os ataques pelos lados do campo, deixando mais espaços por lá.

Lima e Leandro Carvalho, além dos laterais Samuel Xavier e João Lucas, serão peças bastante exploradas nesta estratégia.

Mesmo encarando um time que tem estilo dominante, de valorização da posse de bola, com proposta sempre ofensiva e que mantém alta qualidade técnica, independentemente de jogar com titulares ou reservas, o Alvinegro não abrirá mão de impor o ritmo que tem adotado jogando em casa, e buscará ter o controle da posse de bola.

Eficiência

"Não acho que, dentro dos nossos domínios, passar o jogo inteiro só nos defendendo, seja um bom caminho. Não é assim que a gente faz. A gente precisa defender bem e, quando tiver a posse de bola, atacar também. Mas precisaremos de muita organização e, acima de tudo, eficiência", destacou o técnico alvinegro.

A eficiência em questão foi muito cobrada por Enderson pelo fato de o Ceará não ter aproveitado as oportunidades contra o São Paulo, partida em que teve 10 finalizações, mas nenhum gol marcado.

Nos últimos jogos, o time tem tido bom aproveitamento ofensivo. Nas oito partidas que fez no Castelão, o Vovô balançou as redes sete vezes. Foram 15 gols assinalados, e o time detém o 3º ataque mais positivo como mandante.