Ceará ainda busca a melhor formação com Enderson Moreira

O ritmo ainda não é o melhor. No começo, uma imposição. No fim, falta perna para buscar o placar. O Ceará de 2020 corre para melhorar a parte física do elenco e se tornar mais competitivo sob o comando de Enderson Moreira. O calendário também não facilita o desempenho, só atrapalha, mas faz parte do processo de aprimoramento técnico e de entrosamento.

A análise reside porque a queda de rendimento é vertiginosa e evidente. Contra o Bahia, o domínio do começo cedeu espaço para o adversário no 2º tempo, com o visitante se tornando mais perigoso. Na ocasião, se transformou em virada e exigiu mais do coletivo para alcançar o empate.

Diante do Frei Paulistano/SE, no primeiro compromisso da temporada, o escopo se repete, ou seja, o mesmo roteiro. Lá foi pior, sofreu logo dois gols e deixou a vitória escapar, novamente em casa - apesar de não ter torcedor no Estádio Presidente Vargas (PV), por punição do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

Assim, o Vovô foi esboçando a caminhada: uma vitória e seis empates. A ausência do revés é mérito, deve ser relembrado, mas longe de demasia, pois, por vezes, impede a mudança de cenário ou o próprio crescimento do coletivo.

Início

"A gente precisa ajustar. Se fala em início de trabalho e eu tive seis dias. As pessoas falam: mas você já esteve aqui'. Foi quatro meses atrás. Era outra situação, com outros jogadores. Nos primeiros 35 minutos de jogo (contra o Bahia) a gente foi soberano, criou oportunidades, controlamos bem, não demos nenhuma chance. A partir do segundo tempo, houve uma igualdade. Tenho que exaltar a força de vontade dos jogadores de irem buscar o resultado quando tudo parecia muito ruim", explicou Enderson Moreira.

O processo de recuperação é um atributo fundamental em Porangabuçu. Em três dos sete jogos, 42,8% das exibições, o time alcançou as redes nos minutos derradeiros, sendo duas vezes para garantir a igualdade.

Manutenção do sistema

A dificuldade alvinegra é justamente na sequência do padrão tático. Tanto Enderson Moreira como o antecessor, Argel Fucks, priorizam o 4-2-3-1. Nos dois cenários, os comandantes buscam manter a organização independentemente do cenário de jogo.

O resultado são substituições conservadoras. Sim, Enderson ainda irá aprimorar o elo e a confiança com os jogadores, só que a configuração restringe o material humano testado. Por exemplo, Vinícius e Felipe Silva sempre se substituem, quando um começa, o outro deixa o banco e ganha vaga.

O mesmo é nas extremidades. Rogério, Leandro Carvalho, Rick e Mateus Gonçalves brigam por um único setor do gramado. Com maiores características de recomposição, Lima e Fernando Sobral se dividem do outro lado - na entrada de um centroavante, Rafael Sóbis assume a posição.

Coletivo

À medida que o Vovô evoluir taticamente, poderá explorar melhor a capacidade do coletivo. Nomes que brilharam em 2019, como Ricardinho e Fabinho, aguardam a oportunidade em meio ao recondicionamento físico da equipe.

O time comandado por Enderson Moreira volta a campo, nesta quarta-feira, às 21h30, pela segunda etapa da Copa do Brasil, contra Oeste/SP, na Arena Barueri.