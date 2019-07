Ceará afirma que mercado dificulta contratação de um Camisa 9

Não é de hoje que um Camisa 9, o atacante contratado para marcar gols, tem um valor mais caro no mercado, seja no Brasil ou no exterior, com praticamente todos os clubes com dificuldade para contratar um, em caso de necessidade. E para o Ceará que, segundo seu presidente, Robinson de Castro, busca um Camisa 9 com urgência, já que conta apenas com Bergson e Romário, ainda sem gols na Série A, a tarefa é árdua, pelo valor de mercado dos jogadores sondados.

Em entrevista coletiva, ontem, na sede do clube, o mandatário alvinegro detalhou as situações de Lucas Barrios e Lucão, principais nomes buscados pelo Vovô.

Ele não descartou a vinda destes jogadores, mas também garantiu ser difícil que eles vistam a camisa alvinegra. "Tentamos trazer o Lucas Barrios. Ele tem vínculo com o Huracán (ARG), um contrato longo e tem um salário elevado. Os valores dele são muito altos, mas é um jogador que não está descartado. Sobre o Lucão, também fomos atrás dele, só que a primeira opção dele é ir para a China. O empresário dele disse que não queria falar com times brasileiros nesse momento, apenas com os chineses. Não dando certo sua ida para lá, nós e outros quatro times do Brasil temos interesse. Mas o foco dele é ir para fora. Não indo, vamos formalizar proposta".

Sobre Lucca, este último já contratado pelo Bahia, mas que foi pretendido pelo clube, Robinson também justificou o porquê de perdê-lo.

"Nós fizemos proposta pelo Lucca. É um jogador muito caro. Nós chegamos no nível salarial que ele queria, mas existia uma situação de acerto entre Corinthians e Bahia que acabou criando a condição para que ele fosse pro Bahia".

Outro jogador procurado pelo Ceará, Léo Bonatini, indicado pelo técnico Enderson Moreira, também foi sondado, segundo Robinson, mas o clube não conseguiu avançar nas negociações.

A dificuldade para contratar do clube é tão grande que o gerente de futebol Marcelo Segurado justificou a situação apresentando uma lista de reforços de outros clubes, destacando o pequeno número de negociações nesta janela de transferências. "Não é uma realidade do Ceará. É do futebol brasileiro. É o momento de uma entressafra de jogadores que não estamos tendo no mercado. Fizemos propostas oficiais a todos estes jogadores que o Robinson citou".

Assim, com dificuldade para contratar um centroavante de mais peso, o Ceará deve apostar mesmo em Felippe Cardoso, vindo do Santos, até a chegada de outro atacante.

Robinson afirmou que confia no jogador. "O Santos contratou ele da Ponte Preta lesionado. O jogador está 100% recuperado, esteve aqui com a gente, fez todos os exames e testes físicos. É um atleta que tem um grande potencial para nos ajudar. Faltam detalhes jurídicos para a contratação dele. Mesmo sendo contratado, poderá vir um outro Camisa 9, porque, assim como o Bergson, o Felippe joga pelo lado também", completou Marcelo Segurado.

O presidente do Ceará também confirmou que o clube está tentando fechar com um goleiro e o retorno do meia Lima. "Todo mundo sabe da nossa relação com o Lima. É um jogador multifunção, e quer vir para o Ceará. Precisamos de um acerto na questão financeira", disse ele.

