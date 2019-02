CBF divulga tabela da Série A; Clássico-Rei será nas 13ª e 32ª rodadas

Ceará e Fortaleza já conhecem seus adversários iniciais na Série A do Campeonato Brasileiro deste ano. E também já sabem quando irão se enfrentar pela primeira no Brasileirão de 2019. Será na 13ª rodada, entre os dias 3 e 5 de agosto. O segundo Clássico-Rei será mais tarde, em novembro, entre os dias 9 e 11 de novembro.

A última vez que Ceará e Fortaleza se enfrentaram na 1ª divisão do futebol brasileiro foi em 6 de outubro de 1993, quando o Vovô bateu o Leão, por 1 a 0, gol do atacante Osmar, de pênalti, aos 36 minutos do segundo tempo. De lá para cá, as duas equipes só se enfrentaram na Série B.

Primeiros adversários

Na 1ª rodada, o Ceará estreia em casa, contra o CSA, na Arena Castelão. Será o único jogo entre equipes nordestinas na rodada. O Fortaleza, por sua vez, vai a São Paulo enfrentar o Palmeiras. E assim, os dois times cearenses alternarão jogos fora e em casa nas rodadas até se enfrentarem novamente no Clássico-Rei.

Novidades

Os clubes da Série A aprovaram a implantação do árbitro de vídeo (VAR). Em compensação, rejeitaram a limitação de troca de técnicos. Essa foi uma das propostas da CBF com a intenção de permitir que os times só demitissem um treinador por campeonato. O Flamengo levantou proposta contrária para manter sem limites. A maioria votou com os rubro-negros, enquanto poucos foram contra.

No caso do VAR, foi decisivo o fato que a CBF aceitou pagar a maior parte dos custos (tecnologia), enquanto os clubes ficarão com as despesas de pessoal de arbitragem.

Além disso, os clubes aumentaram a limitação para jogadores no elenco. A CBF tinha proposto 40 atletas. Os times aprovaram 45 jogadores.