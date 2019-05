Caxito quer ser titular com Cariús

O Ferroviário iniciou a Série C sem o centroavante e artilheiro Edson Cariús, preocupando a torcida coral quanto ao desempenho. Apesar do desfalque, o time Coral conseguiu resultados expressivos, com duas vitórias e um empate que o deixam na liderança da Série C, com sete pontos.

Jeferson Caxito, substituto de Cariús, foi bem, marcando dois gols, um diante do Santa Cruz, na Arena Castelão, e outro no triunfo contra o Náutico, no último domingo (12). E com o retorno de Edson Cariús, que voltou a treinar ontem com o grupo coral, o técnico Marcelo Vilar tem um dilema a resolver: faz o simples, retornando Edson Cariús ao time, com Caxito no banco de reservas, ou escala os dois?

O atacante Jeferson Caxito tem a resposta, com ambos podendo jogar juntos sem problemas, pela característica dele, de movimentação. "Como jogador de frente, eu posso jogar pelos lados ou centralizado. Minha característica é de movimentação e eu posso jogar onde o técnico precisar. Podemos jogar juntos no ataque", afirmou.

Em seguida, Caxito se disse feliz em conseguir substituir Edson Cariús, já que a responsabilidade era muito grande.

"Consegui suprir a ausência do Cariús, ajudando o Ferroviário. Ele é muito importante, faz gols e só com muito trabalho e foco junto com os companheiros consegui desenvolver um bom trabalho, conseguindo as vitórias", disse ele.

Série C

Se Cariús está de volta e pode atuar diante do Globo/RN, na segunda-feira (20), às 20 horas, em casa, assim como o atacante Isaac Prado, o lateral-direito Lucas Mendes ainda está no departamento médico, sob cuidados fisioterápicos.

Jeferson Caxito espera que o Ferrão vença o Globo e se mantenha líder de seu grupo na Série C. "Cada jogo é um jogo diferente. Temos que jogar com atenção até o fim para conseguir o objetivo, que é mais uma vitória", garantiu o jogador coral.