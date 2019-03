Casal Jefson Silva e Atalanta Batista vencem entre profissionais

O Jericoacoara Cultura Longboard Festival foi repleto de emoções e consolidou o nome de Jericoacoara como uma dos principais picos de longboard do Brasil. E nem a chuva que desabou torrencialmente durante os três dias da competição, deixando os competidores e turistas ilhados, foi capaz de ofuscar o brilho das performances dos melhores atletas brasileiros dos pranchões.

E quem se deu melhor na principal categoria da competição foi o paulista Jefson Silva, que venceu a principal categoria da etapa de abertura do Circuito Brasileiro de Longboard. Como não poderia ser diferente, a bateria final começou eletrizante com o paulista Jefson Silva abrindo um 8,0 para aumentar a pressão em cima do surfista local e defensor do título da etapa, Antônio Victor. Na metade da bateria, Jefson cravou um 9,5 para adicionar ainda mais pressão.

Jefson não parecia disposto a dar chance para o azar e faltando pouco mais de cinco minutos para o fim, o paulista cravou o segundo 10 do evento para sacramentar o resultado e acabar com as chances do talentoso cearense.

"Eu acabei de chegar da Austrália, onde não tive um bom resultado. Então aproveitei para testar os novos equipamentos e me preparar para a 1ª etapa do Brasileiro. Estou muito feliz e esse ano pude comprovar que Jericoacoara é um dos melhores picos de longboard do Brasil", declarou Jefson, que assumiu a ponta da competição.

Atalanta batista foi a vencedora entre as mulheres na categoria profissional Natinho Rodrigues

Na principal categoria entre as mulheres a campeã foi Atalanta Batista, de Pernambuco, que é namorada de Jefson Silva. Na 2ª colocação ficou Marina Carbonel/RN, com a carioca Aylla Cynti em 3º.

"Estou muito feliz com essa vitória e principalmente por vencer junto com meu namorado. Nós adoramos Jeri e, com certeza, voltaremos para surfar essas ondas incríveis", declarou a campeã.

Balanço

Para Marcelo Bibita, organizador da competição, o evento não poderia ter sido melhor. "Estou muito feliz com tudo que aconteceu durante os três dias do evento. Nesses três dias acredito que conseguimos trazer pra Jeri a verdadeira essência de um campeonato de surfe".