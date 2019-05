Cartão vermelho para o "VAR"

O desejo de perfeição nas arbitragens no futebol é sonho utópico dos desportistas do mundo inteiro. Em diversas modalidades de disputa, a tecnologia avançada há apresentado resultados satisfatórios na hora de dirimir dúvidas. Assim na Fórmula 1, assim no vôlei, assim no tênis... Imaginei que o VAR resolveria as questões polêmicas do futebol. Havia esperança de que acabasse com as injustiças decorrentes de falhas humanas. Pelo visto, não é bem assim. O futebol parece ser o único esporte a não resolver suas questões com o auxílio dos computadores de alta precisão. O pênalti sofrido pelo atacante Wellington Paulista, do Fortaleza, na derrota para Botafogo, foi ignorado pelo árbitro Wagner Reway, apesar de ele ter consultado o VAR. Um pênalti claro, bem definido pelas imagens mostradas repetidas vezes. O senhor Wagner Reway entendeu que não houve pênalti. Os componentes do VAR fizeram a sua parte. Colheram as imagens de diversos ângulos. Pronto, missão cumprida. Aí veio o inesperado: o árbitro Wagner Reway decidiu que o lance fora normal. Resultado: sua atitude valeu como um cartão vermelho coletivo dado aos integrantes do VAR.

Alerta

O modismo atual, que insiste em dar ao goleiro a tarefa de sair jogando com os pés, tem feito alguns estragos. Exemplo recente, o do goleiro do Grêmio, Júlio César, serve de alerta para muitos goleiros que andam facilitando demais. O goleiro do Fortaleza, Felipe Alves, não raro tem assumido alguns riscos em lances assim. Taí o alerta. Aliás, Felipe vem pegando muita bola.

Herança

O Ceará, na época de Chamusca, já apresentava dificuldades de finalização. Isso contribuiu para a queda desse treinador. Lisca herdou o problema agora passado para Enderson Moreira. Há anos, o médico Russen Conrado faz trabalhos, mostrando como tal deficiência há levado times ao rebaixamento. Vozão foi assim diante do Cruzeiro e do Atlético-MG.

Desgaste

Preocupante a avalanche de jogos que terá o Fortaleza. Quinta pega o Santa na fase semifinal da Copa do Nordeste. Domingo recebe o São Paulo. Gente, não é fácil. O desgaste é grande em jogos que exigem alta performance. Sábio quem dosar energia para garantir bom ritmo nos dois jogos.

O Ferroviário teve um ótimo começo na Série C nacional. O empate com o Botafogo em João Pessoa e a goleada no Santa Cruz, no Castelão, dão elevado moral ao grupo com relação aos futuros desafios. E observem que, diante do Santa, o Ferroviário não contou com seu principal atacante, Edson Cariús. Marcelo Vilar, como se diz na linguagem do futebol, está com o time na mão.

Agora o Ferrão enfrenta o Náutico. Barbas de molho. Não faz muito, o Náutico chegou aqui e despachou da Copa do Nordeste o favorito Ceará, em pleno Castelão. O estrago foi tão grande que ali mesmo começou também a desabar o prestígio do técnico Lisca, que caiu após a perda do certame estadual. Então, alerta geral. Todo cuidado com os pernambucanos.