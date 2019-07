Carol Horta e Elaine Gomes estreiam no Pan 2019

A hegemonia brasileira do vôlei de praia nos Jogos Pan-Americanos é fato consumado. E neste ano, duas duplas representarão o Brasil, em Lima. Desde Winnipeg 1999, quando o esporte entrou no programa da competição, o País tem 11 medalhas, sendo cinco ouros, três pratas e três bronzes. Os escolhidos para seguir o caminho nesta tradição são as duplas Oscar/Thiago (RJ/SC) e Carolina Horta/Ângela (CE/DF).

A cearense Carol Horta, que mora em Fortaleza, já tem experiência em Jogos Pan-Americanos. Em 2015, na cidade de Toronto, no Canadá, ela conquistou a medalha de bronze, ao lado da companheira Lili. Para este ano, ela espera ir mais longe ainda e brigar pelo ouro com Ângela.

O caminho em busca do ouro começa já hoje, dois dias antes da cerimônia de abertura do Pan de Lima, no Peru. A partida de estreia será no Complexo Pan-Americano de Costa Verde, em San Miguel, a partir das 14h20 (de Brasília), contra a dupla das Ilhas Virgens.

"O time das Ilhas Virgens praticamente não joga torneios internacionais. Não as conhecemos e isso vai acontecer na hora do jogo. Temos que manter o nosso foco", afirmou Carol Horta, que vem se preparando para a abertura da competição.

"Acredito que temos que fazer nossa parte bem, focadas, que os jogos fluirão, independente dos adversários. Estamos bem adaptadas e muito motivadas para esta disputa", atestou a cearense.

Além da dupla das Ilhas Virgens, Carol Horta e Ângela enfrentarão ainda as duplas mexicana e chilena.

No masculino, às 13h30 (de Brasília), Oscar e Thiago enfrentam a dupla da Costa Rica. Os brasileiros terão ainda pela frente Uruguai e Cuba.

Forma de disputa

Na primeira fase do torneio de vôlei de praia, a dupla que terminar em 1º lugar avança direto para as quartas de final. As oito duplas que ficarem com o segundo e o terceiro lugares em cada grupo vão disputar as oitavas de final. Quem ficar em primeiro lugar avança para a fase de quartas formando as oito duplas que disputam vaga na semifinal e final.

Handebol

Quem também estreia nos Jogos Pan-Americanos é a seleção brasileira feminina de handebol, que tem em seu elenco, a cearense Elaine Gomes, que já foi campeã mundial na Sérvia, em 2013, contra as donas da casa.

A cearense, que defendeu o Nantes, da França, na última temporada, vai em busca de mais um título na competição, já que também esteve na campanha vitoriosa em 2015, em Toronto.

"Na verdade, está sendo minha primeira Olimpíada (Elaine não disputou os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016), por serem apenas 14 atletas e a mesma forma que é em uma Olimpíada. Estou muito focada e muito motivada para voltar a jogar um Pan. Muito feliz mesmo e grata a todos que me ajudaram a chegar até aqui", disse a pivô.

Antes de seguir com a delegação brasileira para Lima, Elaine teve toda a sua fase de preparação com a seleção em São Bernardo do Campo, no interior de São Paulo.

Em dezembro passado, Elaine já havia atuado pela seleção brasileira no Campeonato Sul e Centro-Americano, em Maceió. O Brasil foi campeão e garantiu vaga no Mundial deste ano, que será disputado no Japão, entre novembro e dezembro, e será a principal competição da equipe brasileira em 2019. A seleção brasileira enfrenta Cuba, a partir das 22h30 (de Brasília).