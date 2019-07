Carol Horta e Ângela arrasam rivais e avançam à 2ª fase do Pan

O Brasil segue invicto no vôlei de praia dos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru. As duplas formadas por Carolina Horta e Ângela e por Oscar e Thiago venceram pela segunda vez na competição e lideram os seus grupos, bem próximos da classificação direta às quartas de final.

Com um pouco mais de dificuldade do que na estreia com as representantes de Ilhas Virgens, a cearense Carol Horta e a brasiliense Ângela ganharam das chilenas Mardones e Rivas, por 2 sets a 0, com parciais de 21/16 e 21/19. O triunfo já garante a parceria na fase eliminatória do torneio e mantém o time na liderança do Grupo C após duas rodadas.

As brasileiras voltam à quadra hoje, pela última partida da fase de grupos, quando enfrentam as mexicanas Orellana e Revuelta, às 13h20 (de Brasília). Um triunfo garante a dupla nacional na primeira posição da chave, com vaga direta às quartas de final. Quem fica em segundo e terceiro disputa uma rodada eliminatória a mais, de oitavas de final.

"Tivemos mais tranquilidade no primeiro set, conseguimos abrir um placar mais dilatado no início e isso deu confiança para fechar a parcial. No segundo set, acabei errando muitos saques, isso me deixou um pouco desconfortável e deixou a parcial mais equilibrada. Mas conseguimos nos concentrar novamente, fazer nossa tática e ter tranquilidade para vencer", disse Carol.

No masculino, Oscar e Thiago alcançaram a segunda vitória ao superarem os uruguaios Vieyto/Cairus, por 2 sets a 0, com parciais de 21/16 e 21/14, mantendo a liderança do Grupo C e já se garantindo na fase eliminatória. Os dois voltam à quadra também hoje, quando enfrentam os cubanos Sergio Gonzalez e Luis Reyes, às 15 horas (de Brasília).

"Temos que estar ligados para tudo, os uruguaios são bons jogadores, devem se classificar em segundo lugar do grupo, mas a camisa do Brasil pesa um pouco em alguns momentos. Vamos buscar o primeiro lugar", disse Oscar.

Boliche

O Brasil não teve um bom início no boliche. Ontem, Marcelo Suartz (atual campeão do individual) e Bruno Costa participaram do 1º dia da classificatória das duplas masculinas. A parceria não conseguiu bom desempenho e acabou apenas na 13ª posição entre as 16 duplas participantes.

Depois de seis jogos, o Brasil somou 2.359 pontos. Ficou bem atrás dos líderes Porto Rico (2.919 pontos), Estados Unidos (2 688) e México (2.681). As disputas terão sequência neste sábado (27).