Cariús mantém ótima fase no Ferroviário e alcança artilharia do País

Gol. Para Edson Cariús, um clichê. Já são 18 marcações, neste ano, em 19 partidas. Contra o ABC, no último fim de semana, fora de casa, o Camisa 9 coral furou a meta adversária três vezes. O hat-trick simboliza quanto o jogador é importante para o Ferroviário, mas não só dentro de campo.

Responsável pela maioria dos gols feitos pela equipe de Marcelo Vilar, o jogador de 30 anos conseguiu resgatar a paixão dos torcedores. Com títulos inéditos e atuações convincentes, os apaixonados pelo Tubarão da Barra voltaram ao estádio. Voltaram a respirar o clube.

Artilharia em dia

O que mais surpreende torcedores e quem acompanha o Ferrão é sua tamanha regularidade. Edson Cariús terminou a temporada 2018 com 25 gols marcados, sendo nove pelo Floresta, no Campeonato Cearense, e outros 16 com a camisa coral na Taça Fares Lopes e Série D do Campeonato Brasileiro. Competições essas nas quais o artilheiro foi campeão em todas.

Em 2019, também em três competições, Cariús já marcou 18 gols em 19 jogos em que esteve em campo, entre Estadual, Copa do Brasil e Série C. A média destaca o brio do atacante que, atualmente, confirma a boa fase, levando-o até o lugar onde está no futebol brasileiro.

"O segredo é muito trabalho e dedicação nos jogos para que a gente possa estar concentrado para, quando aparecer a oportunidade, poder converter em gols. A média tem se mantido, espero dar continuidade, ajudando a equipe do Ferroviário", disse em entrevista ao Diário do Nordeste.

Na atual temporada, garantiu a artilharia do Campeonato Cearense, mesmo eliminado na 2ª fase, com 10 gols, e fez o mesmo até agora na Série C, com seis.

Status de ídolo

Jogador conhecido no futebol cearense, Edson Cariús já está registrado na estante de ídolos na Vila Olímpica Euzir Cabral. Seus inúmeros gols atraíram os holofotes para o Ferroviário.

"Quando veste a camisa do Ferroviário, o Edson Cariús se transforma. Me arrepio todo. É com muita felicidade que eu visto essa camisa. Sempre que visto, jogo como se não existisse o amanhã. Minha maior vaidade, hoje, é ver essa torcida feliz. Só tenho a agradecer a Deus e agradecer a todos que têm nos apoiado", ressaltou.

Auge aos 30

Idade no futebol é sempre algo a se levar em conta. Aos 30 anos, o artilheiro do Brasil não sente dificuldades em exercer um futebol em alto nível, como é o do Brasileiro.

"Os gols provam que a idade não influencia tanto. Acredito que a idade nos fortalece e nos amadurece. Acredito que 30 anos não é ser velho, como muitos pensam para o futebol, seja para jogar uma Série A, atuar fora do País", refletiu o jogador.

Edson Cariús se tornou o artilheiro do Brasil com os três gols sobre o ABC que garantiram o Ferrão na liderança da Série C. Ele tem 18 gols em 19 jogos nesta temporada