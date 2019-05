Cariús afirma que decidiu permanecer no Ferrão para buscar acesso

Compromisso, palavra empenhada, respeito à instituição e à torcida e desejo de seguir projeto já iniciado foram fatores que convenceram o centroavante Edson Cariús a permanecer no Ferroviário. Não foi uma decisão fácil, como ele mesmo reconheceu, visto que, de um lado estava o bem-querer da torcida e do clube, e do outro, proposta tentadora para levar o jogador a disputar a Série A pelo Ceará.

Na tarde de ontem, Cariús e o presidente do Ferroviário, Newton Filho, pronunciaram-se sobre o assunto que estava sendo o mais comentado no meio esportivo cearense.

"Minha decisão de ficar pesou pelo respeito que tenho ao clube, pela marca que é o Ferroviário, foi ele que me trouxe até aqui. Estou em um time grande! Se eu sou um dos artilheiros do Brasil, eu devo não apenas ao meu suor em campo, mas também eu devo muito ao Ferroviário", disse Edson Cariús.

Nesta semana, surgiu a proposta do Ceará, que balançou o atleta. "Toda relação, qualquer que seja, deve ser pautada na respeitabilidade e no compromisso, coisas que o Edson Cariús sempre seguiu conosco", disse Newton Filho na coletiva.

O que diz o Vovô

Na versão do Ceará, o presidente Robinson de Castro informou outros detalhes, pois o assunto extrapolou os muros da Barra.

"Fui procurado pelo Ferroviário, diretores muito corretos e gentis, querendo negociar o Cariús com o Ceará. Fiz uma proposta interessante para o Ferroviário, o clube aceitou, mas os agentes dele, não. Por isso não deu certo. Ele tinha um apelo com a torcida do Ceará, eu criei as condições de acontecer, mas, infelizmente, terceiros atrapalharam a negociação. Digo isso mais pelo Ferroviário, um clube irmão, pelo qual temos simpatia e boas relações, porque não fomos nós que buscamos contratá-lo", pontuou Robinson.