Carcará encara Paulistano no CFO

Sem tanta novidade assim, Basquete Cearense e Paulistano será um dos confrontos pelos playoffs do Novo Basquete Brasil (NBB). A primeira fase foi encerrada na última terça-feira (26). Franca, Flamengo, Pinheiros e Mogi, os quatro primeiros na tabela, respectivamente, já estão nas quartas de final e aguardam os seus adversários.

As oitavas de final serão definidas em confrontos com o Jogo 2 e 3 na casa da equipe com melhor campanha na fase classificatória. No caso do Carcará, que ficou em 12º lugar, a equipe comandada por Dannyel Russo será mandante somente no Jogo 1, no Centro de Formação Olímpica (CFO), em Fortaleza. Já nas quartas de final, as séries voltarão a ser decididas em melhor de cinco partidas.

Algoz

Na fase de mata-mata do NBB, o histórico de confrontos é favorável ao time interior paulista. A primeira vez em que as duas equipes mediram forças em um mata-mata na história do NBB foi na temporada 2012/2013. O Carcará fez uma boa campanha e se classificou às oitavas para enfrentar o Paulistano. O confronto foi equilibrado com o Basquete Cearense decidindo em casa e estando com a vaga na mão até os últimos segundos. Após um erro de arremesso, o time paulista acertou sua cesta e venceu por 69 a 68, encerrando a série.

Na temporada 2016/2017, os dois se reencontraram e reeditaram uma disputa acirrada nas oitavas de final. Novamente, a decisão foi no último jogo, com o Paulistano ganhando a série por 3 a 2.

As duas equipes duelaram mais uma vez em 2018, pelas quartas de final, e deu Paulistano novamente. Desta vez, a série se encerrou mais rapidamente com um 3 a 1. A equipe do então técnico Alberto Bial não suportou o bom basquete dos paulistas.