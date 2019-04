Capital recebe 1ª etapa do Campeonato Brasileiro de Wakeboard

Fortaleza será palco, neste fim de semana, da 1ª etapa do Campeonato Brasileiro de Wakeboard. Estarão em ação, na Lagoa do Colosso, os principais atletas do Brasil, que lutam para somar pontos no ranking nacional.

A competição será realizada neste sábado (13), a partir das 10 horas, com término previsto para 17 horas. Já no domingo (14), o evento ocorre com a prova de melhor manobra, no período da tarde. O evento é aberto ao público.

As sete categorias em disputa neste fim de semana serão: Iniciante, Intermediário, Open, Profissional, Avançado, Feminino Iniciante e Feminino Open.

Nesta competição, a modalidade de disputa do wakeboard será a "cable park", que é composto por um sistema de torres e de cabos montados nas margens, movidos por energia elétrica, o que permite aos atletas serem puxados ao redor de um lago com obstáculos e rampas.

Destaque cearense

Principal esperança do estado do Ceará no referido esporte, Germano Nottingham espera um bom resultado na prova.

"Ano passado, tive um problema de saúde e, mesmo assim, consegui vencer a etapa aqui de Fortaleza, ficando em 3º lugar no geral. Neste ano, estou bem e espero obter um resultado ainda melhor. Com certeza, vou lutar pelo título", afirmou o atleta.

A etapa contará com a participação de 40 atletas de vários estados do Brasil.

O campeonato

Além da etapa de Fortaleza, até o fim do ano, estão previstas mais duas etapas do Brasileiro, que serão disputadas nas cidades de Senador Canedo (GO) e Uberlândia (MG).