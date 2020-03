Canindé recebe XIII GP Haras Primavera no fim de semana

O homem sempre foi um amante de corridas e de animais. E alguns esportes conseguem unir estas duas paixões, como o turfe, que é praticado no Brasil desde o século XIX. No turfe, a comunhão entre o jóquei e o cavalo é a chave para a vitória, torna o esporte único e que angaria cada vez mais admiradores.

E milhares destes admiradores estarão reunidos em Canindé neste fim de semana, em um dos maiores eventos do gênero no Nordeste brasileiro: o Grande Prêmio Haras Primavera, a tradicional Festa Nacional da Criação de Quarto de Milha. Esta será a 13ª edição, que envolve o 13º GP e 8º Leilão Haras Primavera & Convidados, que acontece de hoje, 13, até domingo, 15.

O evento com estrutura qualificada, reunirá os mais consagrados criadores, proprietários e turfistas de diferentes regiões do Brasil, que desde ontem já estão concentrados em Canindé para o grande evento. A cada temporada, consolida-se como uma das mais importantes promoções do universo equino da veloz raça Quarto de Milha, em todo o Brasil. Além da criação representando o Estado do Ceará, Bahia, Pernambuco e Piauí estarão presentes.

O Haras Primavera reúne uma das melhores estruturas do Brasil, capaz de receber até mil pessoas, com instalações e equipe qualificada. A expectativa neste ano é a melhor possível, movimentando toda economia da região. Em 2019, mais de 20 mil pessoas prestigiaram o evento.

À frente do evento está o criador Rafael Leal, proprietário do moderno Haras Primavera, com visual mostrando a Estátua de São Francisco, padroeiro dos católicos daquela região.

Classificatórias

Ao todo, serão 25 cavalos, que estão inscritos nas provas classificatórias, em 320 metros, disputando pelo título de campeão do XIII GP Haras Primavera. No leilão de vendas, 60 lotes, com inéditos potros e potrancas, filhos de laureados campeões da raça Quarto de Milha.

A programação será aberta hoje, com apresentação dos animais e leilão de apostas, a partir das 17 horas. Com início às 14 horas de sábado, haverá a disputa das provas classificatórias. Já às 18 horas, terá início o VIII Leilão Haras Primavera & Convidados. A promoção de corridas de cavalos e apostas no país são regidas por Lei Federal.

Grande dia

No domingo (15), será o encerramento do festivo evento. Às 15 horas, será disputada a prova de consolação. Depois, será o momento de acompanhar a final do XIII Grande Prêmio Haras Primavera seguindo-se as premiações. Serão ofertados aos vencedores os seguintes prêmios: R$ 200 mil, um carro zero Km e seis motos zero Km.