Canindé recebe derby de turfe

Os melhores competidores nacionais da criação quarto de milha estarão prontos, a partir desta sexta-feira (22), para o I Derby Haras Primavera, que acontece de hoje até o próximo domingo (24), em Canindé, distante 125 km de Fortaleza. O referido Município promete ser o endereço nacional do turfe neste fim de semana.

Em sua 12ª edição, o GP e Leilão Haras Primavera & Convidados contará com a participação dos melhores competidores, com destaque em âmbito local e nacional. 30 cavalos estão inscritos nas provas classificatórias, em 320 metros, disputando pelo título de campeão.

Já nesta sexta-feira (22), ocorre a apresentação dos animais ao público, seguida do concorrido leilão de apostas. No dia seguinte, antes das provas classificatórias, o casal anfitrião Rafael Leal e Silvinha recepcionará delegações convidadas, visitantes, e imprensa, com almoço e brindes. Vinte jovens corredores estão confirmados para as provas do Grande Prêmio Haras Primavera. Entre eles, o Haras Primavera estará representado por Loussane For Me, Luneta Appeals, Laçador Lake, Lattifa Appeals, Ligando Appeals e Legacy Appeals.

Outro grande representante, a Fazenda Haras Claro, estará representada por Maremoto For Me, Majorlândia, e Magnata Lake. Já pelo Haras New Cruxaty, estarão Zigzag Lake Jess e Zepelim Holland Cat. De Pernambuco, Fagor Esse e Sabido Lake.

Final e premiações

No dia 24, domingo, às 17h, acontece a final do XII Grande Prêmio Haras Primavera, com premiações aos jóqueis, tratadores e proprietários vencedores e destaques.

O casal anfitrião presidirá a solenidade da entrega das premiações de R$ 200 mil, que incluem um carro e motos zero quilômetro. A expectativa é que milhares de pessoas prestigiem o XII Grande Prêmio Haras Primavera.