Campeão do atletismo sofreu queimadura na cabeça com 10 meses

O Brasil conheceu Alison Brendom dos Santos de um jeito que pouca gente conhecia até então - sem boné. A grande promessa do atletismo brasileiro para os Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020, agora campeão pan-americano dos 400m com barreira, está sempre com o utensílio na cabeça para proteger as cicatrizes de um acidente doméstico sofrido quando ele ainda era literalmente uma criancinha, em São Joaquim da Barra, no interior de São Paulo.

Alison, que hoje todo mundo conhece por Piu, tinha 10 meses quando foi atrás da avó na cozinha, engatinhando, bateu no cabo e virou sobre a cabeça uma panela de óleo que estava esquentando para fritar peixe.

O acidente foi grave e levou o menino até o Hospital do Câncer de Barretos, onde ficou internado com queimaduras de terceiro grau. A situação foi tão complicada à época que seu primeiro aniversário foi celebrado dentro do hospital.

Retomada

Mas Alison saiu de lá, porém, com diversas cicatrizes: na testa, no rosto, no peito e no braço esquerdo. A mais visível é a da parte superior da cabeça e de parte da testa, vistas quase que pela primeira vez neste Pan, em Lima, no Peru.

Ali a pele é mais clara e não nasce cabelo, o que dá a impressão de que Piu tem uma careca e é muito mais velho do que seus 19 anos. Em torno do olho direito, a pele do rosto é mais escura.

Para proteger do sol a área sensível, Alison costuma treinar de boné. Ainda que isso atrapalhe o treinamento. O boné só sai da cabeça para as provas oficiais. E, nelas, Piu está voando este ano.

Ganhou o Grande Prêmio Brasil, a Universíade, o Campeonato Pan-Americano Sub-20 e os Jogos Pan-Americanos nos 400m com barreiras, com o tempo de 48s45, sempre melhorando sua melhor marca pessoal. Hoje, é o quarto do ranking mundial. E chegará na Olimpíada cotado para subir ao pódio e trazer sua medalha para casa.

Treinado por Felipe de Siqueira da Silva, Alison já tínha um histórico vencedor. Foi ouro no revezamento misto 4x400m no Mundial Sub-18 de Nairóbi, no Quênia, em 2017, e bronze nos 400m com barreiras no Mundial Sub-20, na Finlândia, em 2018.

"Estava nos planos vir (ao Pan de Lima) e fazer a melhor marca. Meu estilo de corrida é assim: no começo não passo tão forte, mas minha segunda metade é muito forte. Consigo evoluir a cada barreira. É um ano surpreendente", analisou Alison Alves, após conquistar a medalha de ouro em Lima.