Campeão brasileiro infantil, cearense quer bater recorde de Cielo

As medalhas conquistadas reluzem talento, determinação e a promessa de um futuro promissor na natação. Aos 13 anos, o cearense Vitor Macêdo já tem na bagagem um título nacional na modalidade. No fim de maio, em Belo Horizonte, conquistou ouro e bronze nos 50 metros livre e 100 metros livre, respectivamente, no Troféu Ruben Dinard de Araújo, competição que vale como Campeonato Brasileiro Infantil de Natação.

O feito inédito veio justamente na estreia do garoto em uma disputa com os melhores do País e longe de Fortaleza. Nessa edição de "inverno" do campeonato, ele ainda caiu na água em mais três provas.

"Foi um grande passo para a minha carreira. Eu realmente gosto demais da natação, é um esporte que eu pratico desde criancinha. E saber que eu fui o primeiro da minha categoria, a emoção é muito grande", indica Vitor, que cravou 25,62s para subir ao lugar mais alto do pódio.

O biotipo do atleta do Náutico Atlético Cearense é característico de um velocista: braços alongados e boa estatura. O menino tem 1,75m, altura considerada acima dos padrões para um jovem que acabou de entrar na adolescência. Além desses traços marcantes, Vitor também se dedica intensamente para alavancar o sucesso nas piscinas. Chega a treinar seis vezes na semana, com cada atividade tendo em média duas horas de duração.

Nesta temporada, o cearense ainda planeja ter bons resultados em duas competições-alvo. No início de julho, entre os dias 5 e 6, disputa o Torneio Norte-Nordeste, em Belém/PA. Em novembro, tenta unificar o título nacional em Porto Alegre/RS, no Campeonato Brasileiro Infantil de Natação de Verão. O jovem participou recentemente de clínicas ministradas por ícones do esporte. Em uma delas, o próprio César Cielo foi professor.

Ensinamentos

Uma inspiração para o garoto é o pai Walter Macêdo. Até 2014, o engenheiro participou de diversas provas de triathlon. Chegou, inclusive, a completar o IronMan Florianópolis, em 2012. Vitor sabe que o aperfeiçoamento é fundamental para seguir evoluindo. Afinal, as provas costumam ser decididas em pequenos detalhes.

Estilo preferido do jovem, o crawl é fonte de esperança para chegar aos principais objetivos. "Meus sonhos dentro da natação são dois. O primeiro é chegar às Olimpíadas e o segundo é tentar bater o recorde mundial do Cielo. Vai ser difícil, mas, pra mim, nada é impossível dentro da natação".