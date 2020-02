Campanhas combatem aversão ao uso da camisa 24 no futebol

Historicamente associado de maneira preconceituosa à homossexualidade, o número 24 estava quase extinto do futebol de São Paulo no início do ano. Prova disso foi a 1ª rodada do Campeonato Paulista. Um jogador entre os 334 relacionados para as oito partidas iniciais usou a numeração. O cenário pode mudar a partir de campanhas dos clubes contra a homofobia e em homenagem a Kobe Bryant, ex-jogador de basquete da NBA, morto em acidente de helicóptero, que usava a camisa 24.

O volante Flávio, do Bahia, personificou uma ação do clube contra a homofobia vestindo a camisa na Copa do Nordeste. Literalmente. Terça-feira, Nenê, do Fluminense, usou a 24 no jogo contra o Unión La Calera, pela Copa Sul-Americana. No último domingo, o atacante Tailson, do Santos, também aderiu ao número - o jogador usava o 39.

O único Camisa 24 da rodada inicial do Paulistão foi Kauan Tomé Firmino Silva, terceiro goleiro do Novorizontino. "Não fiquei incomodado em usar o número. Foi a primeira partida na qual eu fui relacionado e isso tem um valor especial", afirma o arqueiro.

No clube paulista, a escolha do número está inserida na formação das categorias de base, que inclui palestras contra discriminação, por exemplo. Além disso, a ação coloca o que se aprende em prática. "Nós conversamos sobre a adoção da camisa 24 e fizemos o que tinha de ser feito. O clube é contra qualquer forma de discriminação", afirma Genilson da Rocha Santos, presidente do Novorizontino.

A partir da 3ª rodada do Campeonato Paulista, Kauan ganhou a companhia do corintiano Victor Cantillo. Mas a escolha revelou como a ausência do 24 pode ser uma manifestação velada de discriminação. Dono do número no Junior Barranquilla, seu ex-clube, o jogador foi tema de polêmica quando o diretor de futebol Duílio Monteiro Alves deu uma declaração homofóbica, na apresentação do reforço. "Vinte e quatro aqui, não".

Diante da repercussão negativa, o diretor desculpou-se nas redes sociais. O clube mudou de posição e decidiu deixar Cantillo com a 24. "Um esporte tão popular resiste ao esforço civilizatório pela liberdade de gênero e opção sexual", opina o psicólogo Hélio Roberto Deliberador, da PUC/SP.

De onde veio

Uma das explicações para a aversão ao 24 está no Jogo do Bicho. Na loteria, criada em 1892 e inspirada no Jardim Zoológico do Rio de Janeiro, a quadra estipulada ao animal veado é a 24ª, contendo os números 93, 94, 95 e 96. Rogério Baptistini, sociólogo da Universidade Mackenzie, afirma que o número acabou se tornando um estigma.

"Após a 2ª metade do século 20, a dezena do jogo serviu para marcar os homossexuais. E o futebol, com a adoção da numeração nas camisas, sendo um ambiente carregado de preconceitos, não ficou imune", explica ele.

Campanhas

O número 24 costuma ser utilizado pelos clubes somente em competições nas quais a numeração de camisas é fixa. Na Libertadores e na Sul-Americana, por exemplo, os jogadores devem estar numerados com camisas de 1 a 30.

O Fortaleza, por exemplo, divulgou a lista com o volante Geilson usando a 24 - em outras competições, ele usa a 33. O Ceará não usa também o número 24 para nenhum jogador.

Nas últimas semanas, várias ações tentam combater a homofobia. A LiGay, liga de futebol LGBTQIA+ (lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, queer, intersexuais e assexuais), vestiu a estátua do Pelé, em Santos, com a camisa "proibida" em 16 de janeiro.

Ceará e Fortaleza não têm jogadores com a camisa 24. O Leão usará na Sul-Americana, que obriga a ter o número