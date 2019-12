Calendário de 2020 será movimentado para as seleções nacionais

O ano de 2020 reserva muitas emoções às seleções que disputam competições internacionais. Antes dos tão esperados Jogos Olímpicos de Tóquio, em julho, dois dos maiores torneios de nações começam no mesmo dia: a Copa América e a Eurocopa.

A primeira será disputada, a partir de 2020, em anos pares, enquanto a segunda acontece por todo o continente europeu, distribuindo os 24 concorrentes em 12 cidades. As duas competições têm início dia 12 de junho. Na Eurocopa, o grupo da morte (Grupo F) tem Alemanha, Portugal (atual campeão) e a França (campeã mundial) e outro país ainda não definido. Inglaterra, Itália e Espanha, com gerações jovens mas já experientes, completam a lista dos favoritos a erguer a taça.

Já na Copa América, Argentina, Uruguai e Brasil mais uma vez encabeçam as apostas pelo título. Campeã neste ano, a equipe de Tite vem pressionada por atuações ruins depois de conquistar o campeonato em casa. Catar e Austrália serão as seleções convidadas para esta edição.

Após um ano turbulento por causa de polêmicas extracampo e lesões, Neymar retorna para o grupo com os jovens Rodrygo, Vinícius Júnior e o cearense Éverton na concorrência pela posição no ataque. O camisa 10 precisa provar para a seleção, para seu clube, o PSG, e principalmente à torcida brasileira que voltou 100% e pode reassumir o papel de liderança técnica do time.

Diferente de 2019, o Campeonato Brasileiro não terá recesso durante a Copa América, retirando os principais atletas das equipes que disputam a Série A. Assim, 2020 desafia os times da Série A manterem o bom nível de futebol durante a cessão tanto de atletas sub-23 para os Jogos Olímpicos quanto de suas peças mais experientes para a Copa América. Grande oportunidade às equipes que não devem ter jogadores convocados para enfrentar gigantes nacionais desfalcados.

Eliminatórias

As Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 também incrementam o já lotado calendário internacional. Pela Conmebol, as primeiras rodadas começam no fim de março e continuam agosto/setembro, pouco tempo depois da Copa América e das Olimpíadas. Prova de fogo para o Brasil, atual campeão dos dois torneios e que briga pela manutenção dos títulos.

O técnico da Seleção Brasileira, Tite, avaliou os desafios para 2020. "Houve a reconstrução do time na fase de Eliminatórias. Depois, alguns atletas decaíram e tiveram problema de lesão, a equipe precisou se reinventar no Mundial. Após o Mundial, teve fase de reciclagem e oportunidades e foi para Copa América. Agora, é momento de oportunidade e novos talentos, vão surgindo. Tomara que a gente tenha uma equipe forte, estruturada, por isso existe esse momento, que é duro. Nos preparar para que ali na frente ela seja forte de novo, consolidada de novo".