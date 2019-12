Caio Paulista é mais uma revelação do Ceará que brilha fora

Desde que realizou a compra de seu centro de treinamento no ano de seu centenário e passou a enxergar os jovens formados nas categorias de base, o Ceará tem colhido bons frutos. O nome do momento é desconhecido para a maioria da torcida alvinegra. Ele, inclusive, sequer chegou a atuar no time profissional e sua passagem foi breve. Caio Fernando de Oliveira, ou Caio Paulista como é chamado no futebol, defendeu os Ceará entre 2015 e 2016 e logo chamou a atenção do Sul do Brasil. Defendendo o Avaí desde 2017, o atacante foi promovido ao time principal nesta temporada onde disputou 35 jogos, sendo 26 pela Série A do Campeonato Brasileiro, chamando a atenção de grandes clubes da elite do futebol brasileiro.

O Botafogo e Internacional sondaram o atacante para a próxima temporada, mas o Fluminense negocia o empréstimo do atleta, junto ao Tombense que é detentor de seus direitos, até o fim de 2020. Vale lembrar que uma futura venda de Caio Paulista pode render lucros ao Ceará pelo mecanismo de Solidariedade da Fifa onde os clubes formadores recebem um valor por ter o revelado.

Caio se destaca por sua velocidade e habilidade, mas um número negativo é alarmante. O atacante não marcou nem um gol em 35 jogos. No entanto, apesar de ainda não ter balançado as redes como profissional, o seu perfil beneficia seus companheiros de equipe. O jovem atleta é veloz e ajuda bastante na marcação, criando muitas situações para gols a favor sua equipe, criando situações de gols para seus companheiros. Em sua despedida do clube catarinense, Caio Paulista fez questão de agradecer a oportunidade recebida. "Foi o clube que me acolheu no momento que eu mais precisei. Me fez enxergar minha carreira de outra forma. Fica o meu agradecimento", disse.

Revelações

Com a evolução nos investimentos nas pratas da casa, o Ceará colhe bons frutos dentro de campo. Tendo mais de 200 atletas inscritos em suas categorias de base, o Vovô já revelou atletas que se tornaram importantes a nível regional, nacional e até internacional. O zagueiro Pablo foi de suma importância para a conquista do título de campeão Brasileiro do Corinthians, chegando a ser convocado pela Seleção Brasileira.

Os nomes mais recentes são os dos jovens Arthur Cabral, Raul e Felipe Jonatan. O atacante se sagrou como artilheiro do Vovô e ficou em segundo lugar como goleador máximo do Brasil, com 24 gols, em 2018. O seu "faro" de gol chamou atenção do Palmeiras, que comprou 50% de seus direitos econômicos por R$ 5 milhões. No entanto, o pouco espaço no time paulista o abriu caminhos para a Europa. Atuando pelo Basel da Suíça, o jovem centroavante marcou oito gols em 18 partidas.

Já o lateral foi promovido ao time profissional do Ceará em 2018. Suas apresentações de gala chamaram a atenção do Santos, que investiu R$ 6 milhões pelo atleta cearense.