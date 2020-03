Busca por crescimento: Ceará tenta subir nível coletivo em bom momento da temporada

Embora o Ceará dispute outras competições ao longo do 1º semestre, o principal foco do clube é a Série A do Campeonato Brasileiro, no início de maio. Assim, alguns jogos até o Brasileirão começar servem como testes de fogo para se ter uma noção do potencial alvinegro. Três destes confrontos o Vozão já disputou, empatando dois e vencendo um: contra Fortaleza (1x1) e Bahia (2x2), ambos adversários na Série A. Nesta semana, venceu o Vitória (1X0), da Série B, no que pode ser considerada a melhor apresentação alvinegra até o momento.

E o quarto jogo, certamente um dos que entra no rol de desafios até então, acontece hoje, no duelo contra o Sport, às 15h30 no Castelão. O time pernambucano, por coincidência, será o 1º adversário do Ceará na Série A do Brasileiro, o início de maio, em jogo da Ilha do Retiro. O desafio vai se dar sem a presença do torcedor, que ficou proibido de ir ao estádio após determinação da Justiça Federal (veja matéria completa).

A partida pode ser a confirmação de uma evolução técnica e tática da equipe alvinegra, que vem crescendo sob o comando de Enderson Moreira. São 5 vitórias e 4 empates com o treinador, que vem aos poucos conseguindo dar um padrão tático à equipe, a fazendo evoluir também tecnicamente. Contra o Vitória, na última quinta-feira, enquanto foi possível praticar futebol antes do gramado encharcar, o Ceará fez seu melhor jogo em 2020, com atitude e mentalidade vencedora.

"Independente da vontade, da gana e da competitividade, uma coisa que me agradou muito foi a postura tática. Alternamos muito as jogadas. Por dentro, pela direita, pela esquerda, bola parada qualificada, marcamos bem. De uma maneira geral, foi o melhor primeiro tempo que a equipe teve sob o meu comando. Uma postura muito boa, com aquilo que eu prego. Mesmo sem tempo, sem treinamento, mostrar esse tipo de atitude foi muito bacana. Fiquei muito orgulhoso e transmiti isso pra eles", revelou o treinador.

O volante Charles, que enfrentará o ex-clube, elogiou o treinador do Ceará e acredita que a equipe tem evoluído. "O Enderson tem umas ideias legais de jogo, de colocar o time para frente, mesmo com marcação forte. Como não estamos treinando pela maratona de jogos, as orientações dele são muito importantes. A gente espera continuar evoluindo e temos um adversário difícil, de Série A como nós", disse Charles.