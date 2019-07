Brasileiros serão destaques da noite no UFC 239, em Las Vegas

O universo das artes marciais vai voltar os holofotes para Las Vegas, Nevada, nos Estados Unidos, hoje (6), durante as 12 lutas do UFC 239. No octógono, dois campeões realizam duelos que acirram a rivalidade entre brasileiros e norte-americanos no card principal. Entre os homens, o carioca Thiago "Marreta" disputa o cinturão dos meio-pesados (93kg) contra o multicampeão Jon Jones no embate principal da noite, enquanto a baiana Amanda Nunes encara Holly Holm no coevento para defender o título do peso-galo (até 61,2kg) - a brasileira também está no topo do peso-pena (até 65,7kg).

A primeira entrada no octógono será a partir das 19h15, com o card principal programado para as 23 horas. Logo na pesagem oficial, o lendário Jon Jones - dono de um cartel com 24 vitórias e apenas uma derrota por eliminação dos juízes - ignorou Marreta ao desviar o olhar e encará-lo de cima para baixo. Apesar da provocação, o lutador se declarou fã do brasileiro.

"Depois que tivemos a luta marcada, me tornei fã dele. Para mim, ele é tudo que eu procuro, um lutador muito forte, respeitoso, representa sua academia e seu país bem. Por isso estou honrado em lutar com ele", disse Jon Jones.

A luta será o 1º desafio de Thiago pelo cinturão. Com uma marreta tatuada no peito e quatro triunfos consecutivos, o brasileiro quer usar uma estratégia mental ao longo dos rounds.