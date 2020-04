Brasil x Tchecoslováquia define o campeão mundial de 1962; entenda

Santiago, 1962. Os corações já batem forte mais uma vez. Outra grande final do quadro brasileiro. O scratch nacional se defronta novamente, repetindo duelo da 1ª fase, com a Tchecoslováquia, hoje, às 16 horas, com transmissão, ao vivo, da Rádio Verdes Mares (AM 810). É a chance de o futebol brasileiro conquistar a 2ª taça mundial, igualando os feitos de uruguaios e italianos.

A grande dúvida que aflige os corações brasileiros: Garrincha joga ou não? O nosso anjo das pernas tortas perdeu as estribeiras ao agredir o goleiro Rojas, do Chile, na semifinal, e foi expulso pelo juiz peruano Arturo Yamasaki. A menos de 24 horas para o grande confronto, a súmula do jogo ainda não foi entregue, e o craque do Botafogo não foi julgado. Se a infração de Garrincha não for apreciada a tempo, ele não poderá ser suspenso e estará na grande decisão.

Foi Garrincha quem trouxe o futebol brasileiro para esta decisão. Foram quatro gols nos últimos dois jogos. Dois na vitória contra os donos da casa, por 4 a 2, e dois no triunfo contra os ingleses.

É a única dúvida do técnico Aymoré Moreira. Com Garrincha, todo mundo sabe o time de cor: Gilmar; Djalma Santos, Zózimo, Mauro e Nilton Santos; Zito e Didi; Zagallo, Garrincha, Vavá e Amarildo.

Fé nos alvinegros

A trinca ofensiva do Botafogo (Zagallo, Garrincha e Amarildo), melhor time brasileiro do momento, é a grande aposta de Moreira para superar a equipe de Masopust e Cia. Na 1ª fase, foi um empate por 0 a 0 muito complicado.

O comentarista Tom Barros analisa o confronto. "A Seleção Brasileira tem todas as condições para ganhar hoje. A Canarinho cresceu, após a apertada classificação diante da Espanha nas oitavas de final. Nas fases seguintes, Garrincha arrasou diante dos ingleses e dos chilenos".

A vez da Amarelinha

Se em 1950, a Seleção Brasileira entrou com o amaldiçoado uniforme branco (corretamente aposentado depois da tragédia do Maracanazzo) e na copa passada (essa sim feliz) com a camisa azul, especialmente adaptada para aquela grande final contra a Suécia, agora é a vez do uniforme número 1 do Brasil entrar pela primeira vez em uma final de Mundial.

O Amarelo, que vem marcando o futebol nacional nos últimos 10 anos, finalmente, será posto à prova contra os tchecoslovacos. A conquista da Copa do Mundo de 1962 pode colocar o Brasil, de vez, nos quadros dos maiores vencedores deste esporte.

Série continua

Ficha técnica

Final da Copa do Mundo de 1962

Estádio Nacional do Chile

Hoje, às 16 horas

Brasil: Gilmar, Djalma Santos, Zózimo, Mauro, Nilton Santos; Zito e Didi; Zagallo, Garrincha, Amarildo e Vavá. Técnico: Aymoré Moreira

Tchecoslováquia: Schrojf, Tichý, Popluhár, Pluskal e Novák; Pospíchal, Kvašňák e Masopust; Jelínek, Scherer e Kadraba.. Técnico: Rudolf Vytlačil

Árbitro: Nikolay Latychev (União Soviética)

Árbitro: Nikolay Latychev (União Soviética)