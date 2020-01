Brasil quer evitar ansiedade no Pré-Olímpico

O maior desafio para os treinadores de equipes jovens, como a Sub 23 do Brasil que disputará uma vaga Olímpica em torneio de futebol na Colômbia a partir de domingo, ao enfrentar o Peru, às 20h30, é controlar a ansiedade, extraindo o que eles têm de melhor em campo.

E o técnico da Seleção Olímpica, André Jardine, constatou que os garotos tiveram muita ansiedade nos jogos preparatórios visando ao torneio olímpico, como no jogo com o Boavista. O que Jardine quer é que a Seleção Brasileira tenha tranquilidade para fazer o jogo que o Brasil sabe e furar defesas adversárias.

"No primeiro tempo, a gente não conseguiu interpretar da maneira correta os espaços que existiam. A gente acabou forçando muito o jogo por dentro. Talvez, também fosse um pouco de ansiedade. Os pontas, especialmente Paulinho e Antony, tentando decidir rápido demais as jogadas, muitas vezes forçando jogada pelo interior do campo onde tinha muita concentração de jogadores, mas tudo dentro do normal ainda. Aos poucos essa ansiedade vai baixando, a gente volta a trabalhar no nosso padrão. A gente vai encontrando alternativa de jogo que nos proporcionem furar qualquer tipo de defesa", avaliou o treinador brasileiro.

Após a estreia no Pré-Olímpico no dia 19, a Seleção ainda enfrenta Uruguai, Bolívia e Paraguai na briga pela vaga na segunda fase do torneio.

"É muito importante irmos para esse Pré-Olímpico e conseguirmos essa vaga. Nosso primeiro passo é esse, se quisermos conquistar o bicampeonato nos Jogos. O foco é um dos principais pilares daqui, pois se todos estiverem focados e fazendo o que o treinador Jardine estiver pedindo, temos totais condições de fazer uma excelente competição", disse o jogador Robson Bambu.