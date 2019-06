Brasil perde de virada para a Austrália, mas ainda é líder do grupo

A Copa do Mundo Feminina tem movimentado a Capital cearense. Em Fortaleza, o Diário do Nordeste acompanhou o jogo contra a Austrália em um bar localizado na Praia de Iracema, que transmitiu pela 2ª vez uma partida da Seleção Brasileira na tarde de ontem. Se a Seleção decepcionou, deixando a vitória escapar quando ganhava por 2 a 0 e perdendo por 3 a 2, a torcida cumpriu seu papel.

A cada lance perigoso, um olhar aflito. A preocupação com o desempenho das meninas do Brasil era notório. Mas, aos 26 minutos, Marta abriu o placar em cobrança de pênalti. Aos 37, Cristiane marcou mais um, o quarto dela na competição. Mas as australianas reverteram o prejuízo, na reta final do primeiro tempo.

Sem criatividade, as brasileiras tomaram o empate das australianas aos 12 minutos do segundo tempo. A virada ocorreu por um erro, quando Mônica desviou e marcou contra em lançamento para a área brasileira.

Passada a chateação da derrota, a torcida já planejava o próximo encontro. Para Gabriele Souza, de 23 anos, a movimentação é novidade. Aos poucos, a Copa do Mundo feminina vem ganhando repercussão e conquistando quem gosta de futebol. "Essa é uma movimentação completamente nova para mim. Até pelo horário, você ter a possibilidade de juntar a galera", disse.

A organização do evento esportivo estima que as transmissões reuniram cerca de 350 pessoas, um número além do esperado. Segundo Luana Caiube, proprietária do Mambembe, local de encontro da torcida, reafirmar a representatividade da mulher na sociedade é o principal propósito da ação e o público tem aderido à ideia. "No último domingo, nós precisamos pegar outro ponto porque foi além das nossas expectativas".