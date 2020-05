Brasil joga pela conquista do tetracampeonato; entenda

Pasadena, 1994. A saudade é grande, mas ela pode acabar hoje. Vinte e quatro anos depois de ser tricampeão mundial em 1970, finalmente a Seleção Brasileira volta a ser protagonista de uma final de Copa do Mundo e tem a chance de erguer o Taça Fifa (inaugurada em 1974), pela primeira vez, juntando-se às outras três vezes que levantou a Jules Rimet. Quis o destino que a luta pelo Tetra fosse contra a Itália, o que aumenta o otimismo para um novo espetáculo, como o que ocorreu com Pelé e Jairzinho, naquela inesquecível tarde na Cidade do México.

O sentimento é positivo só na teoria. Na prática, a Seleção Brasileira chega com outras características, até um pouco diferentes daquelas que marcaram o futebol brasileiro, mas inegavelmente mais eficiente que os times de outras eras, que não chegaram tão longe quanto esta.

O caminho até aqui mostrou uma equipe eficiente na defesa. Apenas três gols tomados em seis jogos e 11 marcados, o que mostra solidez defensiva e eficácia ofensiva.

Escolhas

O técnico Carlos Alberto Parreira tem apenas uma dúvida para o confronto contra os italianos. O lateral direito Jorginho sentiu dores na perna direita e é dúvida para o confronto. Cafu pode ser escalado. Se o lateral ex-Vasco for confirmado, o time deve ser escalado da seguinte forma: Taffarel, Jorginho, Márcio Santos, Aldair e Branco; Dunga, Mauro Silva, Zinho e Mazinho; Romário e Bebeto.

Astro em dúvida

Pelos lados italianos, duas dúvidas afligem os europeus. O astro Roberto Baggio sentiu a coxa na semifinal contra a Bulgária e chegou até a ser substituído. O zagueiro Baresi, recém-operado do joelho, também é outra dúvida.

Ficha técnica

Final da Copa do Mundo de 1994

Estádio Rose Bowl

Pasadena, Estados Unidos

Brasil: Taffarel, Jorginho, Márcio Santos, Aldair e Branco; Dunga, Mauro Silva, Zinho e Mazinho; Bebeto e Romário. Técnico: Carlos Alberto Parreira

Itália: Pagliuca, Mussi, Baresi, Maldini e Benarrivo; Berti, Albertini, Dino Baggio e Donadoni; Roberto Baggio e Massaro. Técnico: Arrigo Sacchi

Arbitragem: Sándor Puhl (SUI), auxiliado por Venancio Zarate (PAR) e Mohammed Fanaei (IRA)

