Brasil enfrenta Paraguai nas quartas de final da Copa América

O Brasil, enfim, conheceu o seu adversário nas quartas de final da Copa América, disputada em casa. A equipe comandada por Tite vai encarar o Paraguai, que garantiu vaga graças ao empate entre Equador e Japão, pela última rodada do Grupo C. Equatorianos e japoneses acabaram eliminados.

A partida da Seleção Brasileira contra os paraguaios será nesta quinta-feira (27), a partir das 21h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

Uruguai x Chile

No primeiro tempo, o jogo teve dois momentos distintos: um do Chile e outro com predominância uruguaia. Alexis Sánchez, destaque chileno nos primeiros 45 minutos, teve chance de fora da área, assim como Opazo e Aránguiz.

Os uruguaios, por sua vez, chegaram com perigo graças a atuação de Arrascaeta, que arriscou de longe. Suárez também esteve perto de marcar, mas não passou pelo goleiro Arias. Cáceres também tentou após cobrança de escanteio, mas o jogo foi pro intervalo com o placar de 0 a 0.

O jogo ficou mais pegado na segunda etapa, com muitas divididas fortes no meio-campo. Mas, o Uruguai conseguiu o seu gol da vitória, em cabeçada certeira do atacante Cavani, que definiu a partida e deixou a Celeste na ponta da tabela.

Equador x Japão

A partida foi mais empolgante ainda pela pegada forte das duas seleções. Quem vencesse o jogo se classificaria para as quartas de final e seria o adversário do Brasil. Pela vaga, as duas equipes se mantiveram no campo de ataque o máximo que puderam. Os nipônicos saíram na frente com Nakajima. Os equatorianos empataram com Mena.

O Equador tomou a iniciativa na segunda etapa e dominou em praticamente todos os 45 minutos finais. No entanto, a falta de pontaria impediu que o gol saísse. Com o empate, os dois foram eliminados.