Brasil encara Nova Zelândia para se classificar antecipadamente

Para o jogo de hoje contra a equipe da Nova Zelândia, pela segunda rodada do Grupo A da Copa do Mundo Sub-17, o técnico Guilherme Dalla Déa promete futebol bonito e linha ofensiva. Esta será a receita de sucesso para que o Brasil chegue à segunda vitória na competição após golear o Canadá, por 4 a 1. A partida será às 20 horas, no Estádio Bezerrão, na cidade do Gama, a 30 quilômetros de Brasília, no Distrito Federal, com transmissão do SporTV e em Tempo Real no GloboEsporte.Com.

A formação que vai a campo é exatamente a mesma que venceu o Canadá, na 1ª rodada. Dalla Déa quer um "futebol alegre" e com bastante técnica. Por isso, a manutenção do mesmo time. "A gente já tem informação da Nova Zelândia. Acreditamos que vai ser mais um grande jogo, no qual a Seleção Brasileira vai se impor", analisou o treinador.

Jogo bonito

"Acho que temos que ter comprometimento de jogar bonito, jogar com a nossa torcida. E isso vai facilitar muito o nosso trabalho principalmente nos primeiros minutos. Sabemos que a Nova Zelândia joga com linha de cinco", garantiu o treinador, exaltando a forma de atuar da sua Seleção.

A escalação para o jogo com a Nova Zelândia será a seguinte: Matheus Donelli; Yan, Henri, Luan Patrick e Patryck; Daniel Cabral; Gabriel Veron, Talles Costa, Peglow e Talles Magno; Kaio Jorge.

Contra o Canadá, as estatísticas mostraram o quanto o Brasil jogou no ataque e foi superior - meta que Dalla Déa quer manter. Foram 33 finalizações, sendo que 16 foram em direção ao gol.

No entanto, Guilherme Dalla Déa deixou claro que quer mais precisão de seus atacantes. Não à toa, a equipe entra em campo com tantas peças ofensivas, como Peglow, Talles Magno e Kaio Jorge.

"Acho que temos que manter essa agressividade, com todo respeito à Nova Zelândia, com passes um pouco mais rápidos, para que a gente consiga atingir os pontos que passamos para esses atletas. Vai ser um jogo de paciência no início, mas temos uma equipe que se impõe. Que a gente consiga impor o nosso estilo, a nossa forma, o nosso jogo já no primeiro momento", afirmou o treinador.

Último treino

A Seleção Brasileira treinou ontem no CT do Brasiliense. A comissão técnica colocou o time para trabalhar variações táticas ofensivas, jogadas aéreas e também de bola parada.

O volante Renan, que está se recuperando de uma lesão na coxa direita, correu ao redor do gramado do estádio e só deve voltar na última rodada da fase de grupos, contra a Angola. Quem volta a ser relacionado é o volante Diego Rosa, que cumpriu suspensão automática na estreia.

Em caso de nova vitória, a Seleção Brasileira tem tudo para se garantir antecipadamente nas oitavas de final. Basta que Angola vença ou empate com o Canadá.