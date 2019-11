Brasil encara a França para chegar à final da Copa do Mundo Sub-17

O Brasil terá o seu maior desafio na Copa do Mundo Sub-17 hoje, diante da França, a partir das 20 horas, no Estádio Bezerrão, no Gama, Distrito Federal. Pelo menos, é o que avalia o técnico Guilherme Dalla Déa, que concedeu coletiva antes da partida das semifinais do torneio.

"Acredito que no Mundial, quando vai se afunilando, o nível vai aumentando. Dentro do ciclo que estou à frente, a gente enfrentou grandes seleções. É a mais difícil, sim. Estamos bem preparados para fazer grande jogo", comentou.

As duas seleções têm as melhores campanhas do Mundial. Brasil e França venceram cinco jogos. Os franceses marcaram 17 gols e sofreram dois, enquanto os brasileiros fizeram 14 e levaram três gols.

Por conta disso, a ideia de Dalla Déa é marcar sobre pressão desde os primeiros minutos da partida, para tentar o que costuma fazer: marcar um gol até os 20 minutos. Foram quatro gols logo no começo das partidas. "O início da partida é fundamental. Mas é importante entrar bem. Isso eles vêm demonstrando jogo a jogo", disse Dalla Déa.

O time titular só terá a volta do volante Diego Rosa, que estava suspenso, no lugar Talles Costa.

O jogo entre Brasil e França terá cobertura em Tempo Real no GloboEsporte.Com e transmissão do SporTV.