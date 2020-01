Brasil de olho no Pré-Olímpico

A Seleção Olímpica chega hoje à Granja Comary para a etapa final de preparação para o Torneio Pré-Olímpico, que começa no dia 18 e vai até o dia 9 de fevereiro, na Colômbia.

Os atletas passarão por uma bateria de avaliações médicas e já irão a campo para o primeiro contato com o gramado às 18h.

O time brasileiro ficará 14 dias na Granja Comary antes do embarque para a Colômbia. Durante este período, a equipe fará dois jogos preparatórios contra as equipes profissionais de Boavista e Portuguesa, nos dias 12 e 15, respectivamente.

Em sua preparação para o Pré-Olímpico, a Seleção disputou 11 partidas sob o comando de Jardine, com oito vitórias, um empate e duas derrotas.

A Seleção Brasileira embarca para a disputa do Torneio Pré-Olímpico no dia 16 de janeiro. A estreia será no dia 19 contra o Peru. O Brasil está no Grupo B do torneio com Bolívia, Uruguai, Paraguai, além de Peru, adversário da estreia. Os dois primeiros colocados de cada grupo vão avançar para o quadrangular final, que começa no dia 3 de fevereiro. Os dois melhores da fase final estarão classificados para Tóquio 2020.

Convocados

A relação sofreu duas baixas recentes: Douglas Augusto não foi liberado pelo Paok, da Grécia, enquanto o lateral-esquerdo Ayrton Lucas não foi liberado pelo Spartak Moscou, da Rússia. A CBF ainda não anunciou substitutos.

Assim, 21 jogadores se reapresentarão: Cleiton, Ivan e Phelipe (goleiros), Dodô e Guga (laterais direitos), Caio Henrique (lateral esquerdo), Nino, Ibañez, Robson Bambu e Walce (zagueiros), Bruno Guimarães, Igor Gomes, Matheus Henrique, Reinier (meias), Antony, Bruno Tabata, Pepê, Matheus Cunha, Paulinho, Pedrinho e Yuri Alberto (atacantes).