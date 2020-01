Brasil chega para o Pré-Olímpico

A Seleção Brasileira Sub-23 chegou ontem à Colômbia, onde disputará o Pré-Olímpico, que dá vaga no torneio de futebol das Olimpíadas de Tóquio 2020. A delegação canarinha está hospedada em Armênia, local da estreia no torneio, domingo, contra o Peru, às 22h30.

O Brasil viajou para a Colômbia desfalcado, com apenas 21 jogadores. Desde o corte do zagueiro Walce, na última segunda-feira, a CBF trabalha para definir um substituto para ele.

"Quero mandar um grande abraço para o Walce. Atleta que tem postura impecável, nível de profissionalismo exemplar, era também um dos nossos líderes. Lamentamos demais. Estamos pensando com calma. A gente tem o prazo até um dia antes da estreia para fazer a substituição", disse o treinador André Jardine.

Além disso, Reinier, que negocia com o Real Madrid, da Espanha, foi liberado a pedido do Flamengo e se junta ao grupo apenas hoje.

Antes da viagem, o time fez um último teste, desta vez contra a Portuguesa/RJ e goleou por 7 a 0. Após a vitória, o técnico André Jardine disse já ter praticamente o time titular definido. "Colocamos como meta nesses dois jogos crescer como equipe, como identidade. Tínhamos seis atletas que vieram pela primeira vez nesse ciclo olímpico. A gente queria deixar bem homogêneo a maneira de jogar, independentemente de quem estivesse em campo. Acho que o jogo de hoje deixou bem claro que estão todos no mesmo nível. A partir de agora vou tentar premiar com as minhas escolhas sempre aqueles que estiverem melhor. A partir de agora é a dor de cabeça das boas que o treinador tem", disse o treinador.

O Brasil está no Grupo B do torneio e terá como adversários o Peru, o Uruguai, a Bolívia e o Paraguai. A estreia será no domingo, 19, às 22h30, diante dos peruanos, no Estádio Centenário de Armenia.