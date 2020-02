Brasil chega à fase final do Pré-Olímpico como favorito

A Seleção Brasileira Sub-23 inicia hoje a jornada final em busca da vaga para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. A partir das 22h30 (horário de Brasília), os comandados de André Jardine enfrentam a Colômbia, dona da casa, na rodada de abertura da fase final do Pré-Olímpico. A partida será no Estádio Alfonso López, na cidade de Bucaramanga.

Com 100% de aproveitamento, o Brasil chega como franco favorito a ficar com uma das duas vagas na Olimpíada. Só a Argentina tem favoritismo igual nesta fase da competição. Além de Brasil, Colômbia e Argentina, o Uruguai completa os quatro selecionados que se classificaram para a fase final. Argentina x Uruguai jogam antes, às 20h30, no mesmo estádio.

Nesta etapa do Pré-Olímpico, as quatro seleções se enfrentam entre si e os dois melhores garantem vaga em Tóquio, no meio do ano. Na primeira fase, em Armênia, as equipes foram divididas em dois grupos com cinco times de cada lado.

Seleção preparada

Dominante e envolvente na maioria das partidas que disputou até agora, a Seleção Sub-23 terminou a fase de grupos com média de 65,7% de posse de bola - um número que salta aos olhos dos analistas que estão acompanhando o Pré-Olímpico. Sem contar que o time Jardine tem o melhor ataque da competição, com 11 gols, média de quase três por jogo.

Com essas estatísticas, o Brasil é o favorito para se classificar ao lado da Argentina. Os dois foram líderes de suas chaves com 100% de aproveitamento. Ou seja, quatro vitórias conquistadas.

Tanto que a expectativa é de que Argentina x Brasil, no domingo (9), seja um confronto para decidir quem será o vencedor do torneio Pré-Olímpico. E que ambas já estejam classificadas.