Brasil ainda luta por classificação, mesmo com derrota no Mundial

Os Estados Unidos derrotaram a Grécia, por 69 a 53, em jogo do Grupo K da segunda fase do Mundial Masculino de Basquete, ontem, na China. O resultado complicou a situação da Seleção Brasileira, que terá de vencer os norte-americanos, na segunda-feira (9), às 9h30 (horário de Brasília) e torcer por uma vitória grega contra a República Tcheca.

Também, ontem, o Brasil perdeu para os tchecos, por 92 a 71, interrompendo a sequência invicta que tinha feito na primeira fase da competição mundial.

Se a República Tcheca vencer a Grécia, e o Brasil ganhar dos Estados Unidos, a classificação para as quartas de final será decidida no saldo de pontos dos três times.

O Mundial dá sete vagas para a Olimpíada de Tóquio 2020. Apenas a Austrália já garantiu seu lugar, como melhor seleção da Oceania, ao se classificar para as quartas de final do torneio.

Os dois melhores europeus, os dois primeiros das Américas, o melhor africano e o asiático também garantirão vaga olímpica. Os países que não conquistarem vaga terão uma última oportunidade no pré-olímpico mundial do ano que vem.

Não jogou bem

Após passar invicta pela primeira etapa da Copa do Mundo de Basquete, a Seleção Brasileira viu a República Tcheca dominar e vencer a primeira partida da segunda fase.

Sob o comando de Aleksandar Petrovic, os atletas brasileiros entraram em quadra às 5h20 (horário de Brasília), em Shenzhen, na China.

A República Tcheca abriu 13 pontos de vantagem logo no primeiro tempo, administrou bem a diferença e terminou o jogo 22 pontos à frente. Apesar de boas defesas, mas sem converter, os brasileiros deixaram a quadra com a primeira derrota no campeonato com uma ampla margem no placar: 93 a 71.

Lamentações

Os jogadores da Seleção Brasileira masculina de basquete admitiram que o time foi mal. Ao mesmo tempo, demonstraram confiança para o confronto contra os Estados Unidos, quando estará em jogo a passagem para as quartas de final da competição.

"Ofensivamente, não tivemos paciência nenhuma, defensivamente, cometemos muitos erros. No primeiro tempo, demos muitas cestas fáceis para eles, cometemos muitos erros, não fizemos a nossa estratégia, a gente trabalhou isso antes do jogo, sabia como eles jogavam e mesmo assim não fomos capazes de neutralizar", disse o armador Marcelinho Huertas.

Cestinha brasileiro na partida com 12 pontos, o ala Benite reconheceu que a derrota foi muito dura, mas afirmou que é hora de união para encarar os EUA. "A República Tcheca deu hoje uma pancada muito forte na gente e nos fez voltar à realidade após todas as emoções da primeira fase. Não podemos baixar a cabeça agora. Só depende de nós contra os EUA", analisou.