Bergson quer primeiro gol pelo Ceará, mas sem pressão extra

A falta de gols sempre incomoda um atacante, pela pressão que ele carrega para balançar as redes. E no Ceará, que tem o 7º melhor ataque da Série A com 10 gols em sete jogos, com os atacantes não marcando há quatro, um deles carrega um jejum maior: Bergson.

Hoje titular como referência no ataque, Bergson ainda não fez gols pelo Ceará em seis jogos, já existindo uma pressão da torcida por melhor efetividade nas finalizações e fazer o ataque do Ceará engrenar. Seu reserva, Ricardo Bueno, tem três, dois na estreia contra o CSA, e um na 3ª rodada, contra o Atlético/MG, mas também tem passado em branco nos últimos jogos.

Bergson até tem finalizado, com 12 tentativas na Série A, portanto, duas por jogo, mas tem desperdiçado as chances que tem. Na estreia contra o CSA, o atacante esteve mais perto de marcar o gol, mas o goleiro Jordi evitou, e a bola sobrou para Ricardo Bueno balançar as redes.

Contra o Bahia, amanhã, às 19h30, pela 8ª rodada da Série A, na Arena Castelão, Bergson espera acabar com o jejum de gols, mesmo destacando que não quer pressão extra para que o gol saia.

"Na função que eu jogo não tem muita escolha. Quando acontece de não fazer o gol a gente é cobrado por isso, independente de qualquer coisa. Então, não posso escolher estar jogando mais tranquilo ou pressionado. Só depende de mim estar com a cabeça boa e procurando ajudar o Ceará. Acredito que minha preocupação tem que ser colaborar com o time, independente dos gols ou não. Eu estaria mais preocupado se não tivesse rendendo e desperdiçado muitas chances", disse ele.

Coletivo

Em seguida, Bergson afirmou que ele prefere que o jogo do Ceará seja coletivo a ele marcando gols, embora queira que o dele saia logo.

"A fome de gols é muita. Eu exerço uma função em que preciso de gols, mas em primeiro lugar vem a equipe, vem o conjunto, e eu procuro me concentrar nisso. Se a equipe toda jogar bem e vencermos, não importa quem faça gol, o importante é o Ceará sair vencedor".

O técnico Enderson Moreira deu uma força para Bergson, hoje seu atacante titular do Ceará, ganhando a vaga de Ricardo Bueno desde a 5ª rodada, na vitória contra o Grêmio. Naquele jogo, aliás, Bergson só não fez seu primeiro gol pelo Vovô após passe de Thiago Galhardo, porque o defensor Michel se antecipou a ele e fez contra.

"O Bergson tem feito bons jogos. Daqui a pouquinho o gol sai. Todo Camisa 9 tem fases. Daqui a pouco, ele vai fazer o gol, vai conseguir dar uma sequência, fazer aquilo que a gente tem certeza que ele pode nos entregar nos jogos", disse.

Em seguida, indagado sobre a busca de um novo Camisa 9, Enderson Moreira disse que o clube está atento ao mercado e a possibilidade existe.

"Estamos atentos ao mercado. Tivemos a saída do Roger, e pode ser que exista uma possibilidade. Estamos atentos".