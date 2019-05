Bergson e Leandro Carvalho reeditam dupla, agora no Ceará

Na vitória diante do Grêmio, por 2 a 1, na Arena Castelão, no último domingo, pela Série A, o técnico Enderson Moreira escalou uma dupla de ataque nova, com Leandro Carvalho e Bergson, deixando Ricardo Bueno na reserva. A dupla agradou tanto que será mantida para a partida contra o Avaí, na segunda-feira (27), às 20 horas, na Ressacada, em Florianópolis.

Mas se a parceria Leandro Carvalho-Bergson é nova no Vozão, ela já aconteceu no Paysandu, em 2017. No Papão, a dupla jogava da mesma forma que hoje no Ceará, com Bergson como centroavante e Leandro como ponta, servindo mais o companheiro.

Em 17 partidas juntos pelo Papão, foram oito vitórias (60% de aproveitamento), com 10 gols de Bergson e três gols de Leandro Carvalho, evidenciando a função de cada um, com Bergson marcando mais gols e Leandro servindo.

Carvalho lembrou a parceria e espera reeditá-la no Vozão. "Jogamos no Paysandu, fomos campeões paraenses e fizemos uma boa Série B. Espero que dê certo aqui também no Ceará. Conversamos bastante durante o jogo e, quando eu chegar na linha de fundo, ele se posiciona para receber o passe. Eu já conheço como ele se posiciona e espero não só marcar meus gols como dar passes para ele. Então, espero que dê certo aqui, que as coisas vão ser muito boas para o Ceará", disse.

Bergson espera ter no Ceará a sequência de jogos que não teve no último ano no Athlético/PR, quando em 15 jogos marcou seis gols FOTO: JL ROSA

Embora tenha sido titular apenas contra o Grêmio, Bergson, ainda não marcou pelo Vovô após quatro jogos disputados. Ele espera balançar as redes, ainda que não se diga ansioso para que o gol saia. "Está sendo legal voltar a jogar com o Leandro. Nos entendemos bem no Paysandu e fiz muitos gols lá. No Ceará, ainda estou buscando o meu primeiro gol, mas ainda está no início. Sobre o gol sair logo ou não, agora estou mais tranquilo, sem ansiedade, e sei que outros fatores me levarão até fazê-lo. Se o atacante só pensar nisso, vai acabar esquecendo as outras funções. Quero ajudar o time, dar uma assistência, tirar a bola na defesa, o importante é ajudar o Ceará", disse o atleta.

Sequência

Com a confiança de Enderson Moreira, ambos esperam uma sequência de jogos no Vozão. Leandro Carvalho tem crescido de produção com o novo treinador após um início de ano complicado.

"Como falei antes, eu não estava jogando no Botafogo. Só treinava e isso é muito diferente de jogar. Agora estou retomando o meu futebol. Foi bom para todos nós a chegada do Enderson, mostrou o caminho, mostrou outra forma de a gente jogar, é muito bom para a gente. Temos sempre que buscar o que o treinador passa pra gente, e jogar o melhor futebol hoje. Eu estou buscando ainda estar próximo do que eu jogava no ano passado no Ceará", explicou Leandro.

E Bergson espera ter sequência de jogos que não teve, no último ano, no Athletico/PR, quando em 15 jogos marcou seis gols.

"Logo na minha estreia, joguei um pouco e senti o calor da torcida, o que é jogar com essa camisa. Me senti à vontade. Tenho muito a evoluir ainda, em vários aspectos, Meu ano de 2017 foi muito bom. Em 2018, não tive uma sequência. Agora, se eu tiver sequência em campo, tenho tudo pra ser o jogador de 2017. O que almejo aqui é isso: ter minutagem pra mostrar meu futebol", disse o atleta.

