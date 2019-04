BemDita Praia agita desportistas

Durante o feriado da Semana Santa, a Praia do Porto das Dunas irá receber o evento esportivo "BemDita Praia", que acontecerá entre os dias 18 e 21 de abril.

Consolidado no calendário de eventos do Ceará, a festa vem ainda mais ousada em 2019. O festival tem como intuito realizar competições para atletas profissionais e amadores visando incentivar um estilo de vida cada vez mais saudável.

Seis modalidades esportivas irão receber atletas do mais alto gabarito para competições de cross beach, que será o lançamento e prévia do Cross Beach Brasil 2019, cujas provas irão servir de teste de exercícios e equipamentos para o campeonato oficial.

Além do cross, beach tennis - conhecido pela facilidade com que qualquer pessoa aprende a jogar, mesmo sem nunca ter praticado o esporte antes -, surf, kite surf, stand up paddle e voo livre de parapente também entrarão na areia. Os vencedores irão receber prêmios em dinheiro, troféus e brindes.

O evento terá um cenário montado próximo ao mar e espaços para campeonatos, apresentação dos participantes, bronzeamento, shows musicais, praça de alimentação, paisagismo, massoterapia e outros atrativos.

Música

Além da competição esportiva, o festival contará com apresentações de famosos do mundo musical durante os períodos noturnos. Na quinta (18), abrindo a primeira noite do BemDita, sobem ao palco a banda The Mob, e DJs animam o público.

Na sexta (19), Dilsinho, Manimal, Sávio Machado e Salve Simpatia se apresentam. Xand Avião, Jonas Esticado, Chemical Surf e RDT fazem o animação do evento na noite do sábado (20). Os shows acontecerão na Praia do Golf Ville, no Porto das Dunas, a partir das 21h.