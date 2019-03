Basquete Cearense supera dificuldades e avança aos playoffs do NBB

O Basquete Cearense enfrenta hoje o Flamengo, às 20 horas, na Arena Carioca 1, pelo segundo turno do Novo Basquete Brasil (NBB). Esta será a última rodada da fase classificatória antes do início dos playoffs da competição. Embora no limite, na 12ª posição, o time cearense está classificado para a fase de oitavas de finais exatamente dos playoffs do torneio nacional. Com 25 jogos disputados até agora, são oito vitórias e 17 derrotas no NBB, com 32% de aproveitamento. À frente do Vasco e do Joinville.

Nesta temporada, o Basquete Cearense precisou se reconstruir. Após as saídas do técnico Alberto Bial, idealizador do time, que foi treinar o Vasco da Gama, e do antigo patrocinador master, o Carcará precisou ter força com o comando de Dannyel Russo para chegar às oitavas. A atual temporada do Basquete Cearense só supera a de 2014/2015, quando o time ficou na 14ª posição, com 26,7% de aproveitamento, o mesmo da Liga Sorocabana, que foi rebaixada, mas vencendo nos critérios de desempate.

"Passamos por muitas dificuldades dentro e fora da quadra, mas em nenhum momento deixamos de acreditar no nosso potencial, tínhamos a certeza que a classificação iria chegar e chegou, até com algumas rodadas de antecipação. O ambiente é o melhor possível para jogar os playoffs, estamos trabalhando duro e a confiança só aumenta", afirma Russo.

O Basquete Cearense estreou na temporada 2012/2013, quando ficou em 8º na tabela. Na temporada seguinte, ficou na 9ª posição. Na temporada 2015/2016, o Basquete Cearense foi avassalador, em 4º antes dos playoffs, caindo nas quartas para o Mogi das Cruzes. Em 2016/2017, ficou em 11º. Na temporada passada, repetiu a posição. Neste ano, estar novamente classificado para os playoffs em 12º é um sonho.

"Vivemos dias bem difíceis com a dúvida se teríamos time ou não para essa temporada. Mas tudo deu certo, o Thalis Braga, presidente do time, foi incansável e conseguiu que o Carcará disputasse mais uma temporada, a 7ª consecutiva", diz Russo.

Paulinho Boracini, Sualisson e Felipe Ribeiro são os destaques do elenco. Todos remanescentes do ano passado. Felipe Ribeiro se orgulha da classificação e, apesar da dificuldade nos playoffs, está confiante. "Acho que foi essencial o grupo se fechar, acreditar que o Basquete Cearense poderia. Chegamos aos playoffs com o time completo. Não temos o mando de campo, mas é uma grande virtude estar entre os 12 maiores times do Brasil".