Basquete Cearense precisa reverter má fase para avançar no NBB

O Basquete Cearense inicia uma jornada bastante dura hoje, quando enfrenta o Franca, pela temporada 2019/2020 do NBB, no Centro de Formação Olímpica (CFO), a partir das 21 horas. Com 19% de aproveitamento na competição deste ano, o Carcará precisa fazer uma campanha praticamente de campeão se quiser garantir vaga na próxima fase, que é disputada no modelo mata-mata.

Até agora, o time comandado por Dannyel Russo venceu apenas quatro partidas em 21 disputadas. Uma performance bem abaixo do que o torcedor, que antes preenchia boa parte das arquibancadas, esperava ver nesta temporada. A continuar desta forma, o Carcará fará a pior campanha de sua história - até então, o time cearense tinha feito uma jornada ruim na temporada 2014/2015, quando obteve oito vitórias e 22 derrotas, e correu risco de rebaixamento.

Retrato da perda de patrocínios e de um elenco que perdeu jogadores importantes, como o armador Davi Rossetto, que foi jogar no Minas, integrante também do NBB, a performance atual complica a vida do clube na competição e a longa prazo, como time.

Adversários diretos

O Basquete Cearense precisa vencer a maioria dos seus jogos para seguir na luta pela classificação. O cenário ideal seria ganhar todos os nove confrontos que ainda tem pela frente. Mas só isso não basta. Seria necessário torcer contra os seus adversários diretos na competição: Botafogo e Brasília - o que torna a missão ainda mais difícil.

No NBB, o que conta para a classificação final é o aproveitamento dos times, já que eles pontuam ganhando ou perdendo. O Carcará tem 19% de aproveitamento, na 14ª colocação. O Brasília é o 13º, com 31,6%. O Botafogo soma 40% e é, no momento, o último da zona de classificação, como 12º colocado. O Alvinegro Carioca, para se ter ideia, tem o dobro de vitórias da equipe cearense.

Sequência difícil

Para conseguir uma performance acima da sua média nesta temporada, o Basquete Cearense precisará superar equipes adversárias bem mais fortes e mais bem colocadas nos próximos novos jogos que tem pela frente.

Para começar, o vice-líder Franca medirá forças com o Carcará, na noite de hoje. No jogo de ida, o time paulista venceu por 88 a 80, em ˜São Paulo. Para se ter ideia, o aproveitamento do Franca é de 75%. E se os comandados de Dannyel Russo não conseguem vencer, os paulistas somam quatro vitórias seguidas na competição.

O Carcará sofre com erros defensivos e "apagões" durante as partidas. E será isso que precisa ser superado para vencer, não só o Franca, mas oponentes igualmente fortes, como Bauru, São Paulo e Paulistano.

Como vantagem, a equipe cearense tem cinco dos nove últimos confrontos da primeira fase disputados em casa, no Centro de Formação Olímpica. E se a torcida comparecer em bom número, pode ajudar pressionando os adversários e dando maior incentivo aos jogadores da casa.

Em casa, o Basquete Cearense enfrenta Franca, Bauru, Paulistano, São Paulo e Unifacisa. Fora de casa, os adversários serão Pato Basquete, Rio Claro, Brasília e Minas.

Mal no Novo Basquete Brasil nesta temporada, o representante do Ceará vai precisar ter performance de campeão se quiser se classificar para a próxima fase da competição. O jogo de hoje é contra o Franca

NBB 2019/2020

Partidas que faltam ao basquete cearense

7 de fevereiro

Basquete Cearense x Franca

14 de fevereiro

Basquete Cearense x Bauru

26 de fevereiro

Pato Basquete x Basquete Cearense

28 de fevereiro

Rio Claro x Basquete Cearense

6 de março

Basquete Cearense x Paulistano

17 de março

Basquete Cearense x São Paulo

25 de março

Brasília x Basquete Cearense

27 de março

Minas x Basquete Cearense

4 de abril

Basquete Cearense x Unifacisa

19% De aproveitamento NA COMPETIÇÃO

Isso equivale às quatro vitórias e 17 derrotas até agora no NBB