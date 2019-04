Basquete Cearense estreia nos playoffs com vitória dentro de casa em cima do Paulistano 

Uma vitória para elevar bem a confiança e sonhar com a classificação. Nesta sexta (05), o Carcará largou na frente na estreia dos playoffs do Novo Basquete Brasil (NBB). Diante do Paulistano, na arena do Centro de Formação Olímpica (CFO), o time da casa mostrou uma grande evolução defensiva. Limitou o jogo de transição característico do atual campeão e conseguiu vencer pelo placar de 75 a 68.



Com o resultado, o Basquete Cearense ficou a uma vitória de avançar às quartas de finais da competição. O destaque desse primeiro encontro foi o ala-pivô Felipe Ribeiro, que marcou 14 pontos e ainda apanhou nove rebotes. O armador Paulinho Boracini também foi um dos cestinhas do jogo, com a mesma pontução do colega de time. Já Victão, pelo Paulistano, anotou 13 pontos.

"A única coisa que a gente sabia hoje é que a gente iria deixar toda nossa energia, dar o sangue do primeiro minuto ao último. E para presentear a nossa torcida, o Basquete Cearense conseguiu vencer o primeiro jogo dessa série", destacou o técnico Dannyel Russo.

A equipe cearense tenta pela primeira vez eliminar o adversário da liga. Nas duas últimas edições do NBB, o Paulistano foi o algoz do Carcará na fase de mata-mata. Na atual temporada, o Basquete Cearense ainda não tinha vencido o rival.

O time viaja no próximo domingo (06) para São Paulo, onde será disputada a próxima partida da série melhor de três jogos. O duelo está marcado para segunda-feira (08), às 19 horas, no ginásio Antônio Prado Júnior.