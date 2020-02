Barbalha x Caucaia será no Cariri

A abertura da segunda rodada da 2ª fase do Campeonato Cearense será hoje com o confronto entre Barbalha e Caucaia, às 16h30, no Estádio Inaldão, com transmissão ao vivo da TV Diário. Mas os dois times, reconhecidos pelo apelido de "Raposa", não vêm de boas estreias nesta parte da competição. O confronto entre eles é visto como crucial para o futuro das equipes em fevereiro.

Estratégias definidas

A Raposa dos Verdes Canaviais vem de derrota para o Pacajus no primeiro jogo da segunda fase, e tem o compromisso contra o Operário/PR pela Copa do Brasil, na próxima quarta-feira (5).

Apesar disso, o treinador Paulo Shardong não deve poupar ninguém da equipe titular para voltar a convencer no Cearense e garantir a vitória. Na fase anterior, o time da Região do Cariri terminou na 2ª colocação, lutando pelo título da 1ª fase até a última rodada.

O Caucaia também tem compromisso pela Copa do Brasil, mas apenas no dia 12 de fevereiro contra o São José/RS. Com apenas uma vitória nesta temporada, a Raposa Metropolitana está há seis jogos sem vitórias. Na primeira rodada da segunda fase, derrota amarga nos minutos finais para o Fortaleza. Mesmo jogando fora de casa, o time do técnico Marcinho Guerreiro pretende usar jogadas de contra-ataque para surpreender o Barbalha.

Rodada dividida

A rodada do Campeonato Cearense ainda conta com outros três duelos. O Ferroviário enfrenta o Guarany de Sobral, amanhã, a partir das 16 horas, no Estádio Presidente Vargas.

Como Ceará e Fortaleza protagonizam o Clássico-Rei neste sábado, pela Copa do Nordeste, só fazem os seus jogos que completam a rodada no meio de semana.

Na quarta-feira (5), o Fortaleza recebe o Atlético/CE, a partir das 20 horas, na Arena Castelão. Enquanto isso, o Pacajus é mandante na partida diante do Ceará, com início às 21h30, no PV.