Ausência de jogos na Arena Castelão afeta autônomos do futebol

O futebol é do povo. Esporte mais popular do mundo, movimenta a economia, a cidade, a tradição e a história. E o palco do espetáculo não é apenas do torcedor. No universo dos milhões, há quem se sustente do jogar no estádio.

É a microeconomia viva no vendedor de churrasquinho, de cerveja, de água, de camisa e até do ambulante. No catraqueiro, na limpeza e nos seguranças. Nos personagens anônimos que tomam de conta da partida mesmo fora do campo. São morada e resistência antes e depois do apito final.

Em uma partida de casa cheia, por exemplo, o número de pessoas trabalhando pode variar, mas pode chegar até a 800 com prestação de serviço para viabilizar o evento. Assim, o impacto financeiro causado pelo novo coronavírus é além da economia dos clubes. A Covid-19 corrói a estrutura social da presença e do coletivo ao necessitar do isolamento social como medida de proteção.

O ganho social se esvai. Da posse de contratos funcionais com duração de um dia, ficam sem sustento longe do jogo. No fim, a ausência do futebol é sentida no próprio lar.

Divisão de trabalhos

Dentro do estádio, os funcionários são empregados por um quadro móvel custeado pelo clube mandante. A proposta faz parte do acordo entre clubes e Governo do Estado, que cede a Arena Castelão para a equipe no dia do jogo.

Logo, as diretorias de Ceará, Ferroviário e Fortaleza lucram com setores como estacionamento, comércio de bebidas e bilheteria. Enquanto os prestadores de serviços, todos terceirizados, atuam no atendimento ao torcedor. "Um jogo do Ceará mobiliza 800 pessoas. Nós jogamos duas ou três vezes e era ali que eles trabalhavam e sobreviviam. Você tira por aí a quantidade de pessoas com necessidade", afirmou Robinson de Castro, presidente do Ceará.

O Fortaleza, através de sua assessoria, confirmou a utilização também dos funcionários autônomos em suas partidas, e que eles fazem parte do quadro móvel dos jogos. Mas o clube informou que não tem uma estimativa de quantos trabalham por jogo.

Entorno

A situação é diferente dos que ocupam o entorno do equipamento. Desde julho de 2019, apenas os ambulantes com cadastro na Regional VI ficam no espaço. Através de uma taxa semestral, os 180 beneficiados montam as barracas e se distribuem num setor delimitado.

Todos, agora, com as rendas muito prejudicadas. A análise é do Reginaldo Souza, com 20 dos 42 anos de idade destinados à venda de sanduíches e bebidas para torcedores. Morador do bairro Castelão, o também guarda de trânsito revelou um déficit no orçamento de R$ 1.600 sem a realização das partidas.

"Por mês, era uns oito jogos, com lucro de R$ 200 em cada. Agora tudo parou e muitos vivem apenas disso. Eu tenho outro trabalho, mas precisei começar a fazer corrida de delivery para me sustentar. O primeiro impacto foi logo em Ceará x Sport, que não teve público e perdi toda a mercadoria", disse.

Como o cadastro para atuar no estádio é semestral, Reginaldo espera algum auxílio da Prefeitura de Fortaleza para estender o período de ocupação no entorno do Castelão. A licença permite que o ambulante ocupe um respectivo espaço em qualquer partida. "A presença do público é fundamental para todos nós".