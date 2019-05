Atlético Cearense e Floresta estreiam na Série D do Brasileiro

Dia de estreia! Floresta e Atlético/CE iniciam suas trajetórias pela Série D do Campeonato Brasileiro 2019, neste fim de semana. A boa campanha no Campeonato Cearense de 2018 deu às duas equipes o calendário pós-Estadual deste ano. São 68 clubes na disputa, divididos em 17 grupos de quatro times na primeira fase para jogos de ida e volta. Ferroviário, que disputa a Série C neste ano, é o atual campeão do torneio.

Em seus 64 anos de história, o Verdão da Vila Manoel Sátiro faz sua estreia em Campeonatos Brasileiros. River/PI, Bragantino/PA e Santa Cruz/RN compõem o Grupo A4 junto à equipe comandada pelo técnico Paulinho Kobayashi. Para o certame, o atacante Canga, bem conhecido no futebol cearense, foi o único contratado. O jogador disputou o Campeonato Cearense com camisa do Iguatu em 2019.

Kobayashi realizou o último treino, na manhã de ontem, antes da estreia contra o Santa Cruz/RN, que ocorre em Natal, no domingo (5). "A expectativa é a melhor possível. Terminamos uma competição difícil, fomos terceiros colocados do Cearense. Isso nos motiva a iniciar uma Série D. É uma competição atípica do regional. Todos os jogos para nós têm que ser decisões", ressaltou o treinador da equipe.

Bom momento

Para o clube, não custa nada sonhar com o acesso. A ótima campanha do Estadual deste ano já garantiu a participação do Verdão na Série D de 2020. O bom momento soma a boa estrutura que o clube cede aos seus jogadores. Somente com uma contratação, a diretoria demonstra confiança no trabalho de Paulinho Kobayashi, colocando em regra um planejamento de trabalho a longo prazo.

"Precisamos estar pontuando. Fora de casa, você procurando uma vitória é excelente, um ponto também é importante. Você fazendo o seu papel dentro de casa, que é conquistar a vitória, com certeza a gente classifica para a próxima fase", destaca Marconi, capitão da equipe.

De volta à competição que disputou em 2016, quando ainda era nomeado Uniclinic, o Atlético/CE consegue mais uma marca em sua curta história desde que foi fundado em 1997: mais uma participação em Campeonato Brasileiro. Presente no Grupo A5, os adversários da Águia são Altos/PI, Maranhão e Central/PE. Contra este último, a equipe do técnico Luan Carlos estreia na competição, na tarde deste sábado (3), às 15 horas, no Estádio Presidente Vargas.

Em casa, a estreia na competição nesta Série D marca a estreia de Luan Carlos, treinador de apenas 26 anos, em competições nacionais.

"Sentimento de felicidade, de saber que o futebol é muito competitivo e difícil, e já poder estar participando de uma competição tão importante como é o Brasileiro da Série D. Fico muito feliz com essa oportunidade e vou tentar fazer um grande trabalho. É uma satisfação participar em uma competição como essa", analisou o treinador, ressaltando a importância da competição para ele, o clube e os jogadores.

A diretoria do Atlético se moveu no mercado. Em relação a dispensas, quatro atletas deixaram a equipe após o Estadual. O goleiro Marcelo, o lateral-esquerdo Alex Barros (que atualmente veste a camisa do adversário de hoje), o meia Alan e o atacante Valdo Bacabal.

Por outro lado, o lateral-direito Valclicio, o volante Olávio e os atacantes Dan, Uálisson Pikachu e Emerson Catarina foram contratados para reforçar o grupo que sonha com o acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro.Já sabendo da vasta concorrência de um possível acesso para a 3ª divisão, as duas equipes terão que percorrer um longo caminho, caso passem da fase de grupos.

Os 17 primeiros e os 15 melhores segundos colocados de cada chave avançam à segunda fase, que será disputada em jogos mata-mata de ida e volta, bem como todas as fases seguintes, até ser apurado o campeão brasileiro. Na segunda fase, os clubes só poderão enfrentar equipes de grupos próximos aos seus.